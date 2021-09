El negacionismo es una opción

Negacionistas del fascismo

Se escuchan las carcajadas desde Vallecas. https://t.co/zOnMp9bOgF — Javier Durán (@tortondo) September 21, 2021

Negacionistas de la avaricia

Negacionistas de los proyectos personalísimos

¡Negacionistas de los volcanes!

Y de la pandemia, por supuesto

tuitea quedespués de oír la respuesta de "la Delegada del Gobierno en Madrid, preguntada por qué no se disolvió la: 'Ahí había mayores y niños, disolverla implicaba cargar contra ellos, generar una batalla campal o un problema donde no lo había'" (Electomanía). Mercedes González tiene quede lo que es un niño, una persona mayor y un nazi, porque lo que todos vimos fue un grupo de antiguos skins, pero echados a perder. Adultos con cuerpos de adultos que podían ser disueltos."PP y Vox pretenden tumbar en el Congreso el recorte de beneficios a las eléctricas. El PP ha registrado unaal decreto del Gobierno para rebajar losmientras que la formación ultraderechista pide la devolución de la norma y defiende a las compañías energéticas". El entrecomillado corresponde a un titular y un subtítulo en Eldiario.es y, sobre todo, corresponde a unacon la que está cayendo, especialmente, entre los de, que conocen de primera mano (la mano que firmó) las compensaciones abusivas de la ciudadanía a las eléctricas.ha dado varias muestras estos años de que conocía tan bien a la casta porque siempre formó parte de ella. Y sigue haciéndolo: se ha incorporado a la, vinculada a Podemos, como su presidente y "hará tándem con Juan Carlos Monedero para buscar proyectos, contratos y contactos en el mundo de la consultoría, según explican fuentes de Podemos", según Vozpópuli, que asegura que "también aprovechará la marca depara afianzar su papel en el mundo audiovisual". Quien no vea que Iglesias no se ha ido y que está creando un modelo de negocio con sutambién es un negacionista.Esto sí que no lo esperaba, he de reconocerlo, pero han aparecido varios tuiteros que aseguran quese puede provocar. ¿Cómo? Pues lanzando rayos e incluso apuntando espejos sobre el cráter para calentar la lava. ¿Con qué motivo? Pues hay varios, pero el más mencionado puede ser es el dede una pandemia€ Que también niegan, para mayor descalabro intelectual. Por supuesto, no puede faltar la dosis de: todo esto lo saben porque han investigado (lo han buscado en Google) no como hace la mayoría desinformada (no como ellos, claro).Una, Teresa Sala, ha hecho pública su dimisión por eldel ayuntamiento del que formaba parte, y por "la obediencia sin ningún tipo de debate con respecto a la gestión y medidas de la mal llamada pandemia". El desencadenante habría sido el, el famoso horticultor que recomienda (y comercializa) remedios supuestamente naturales (no lo son) contra todo tipo de males, desde el autismo al coronavirus. Con su renuncia y su modo de hacerla pública, Sala ha dejado claro cuál es su nivel€ Y el de quien la promociona hasta el servicio público.