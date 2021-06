¿Se apaga la estrella de Fanjul?

"Felpudo VI"

Gracias, @IdiazAyuso. Has conseguido que tus seguidores llamen Felpudo VI al rey. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 24, 2021

Ser Villarejo entonces

Que no decaiga esta indignación

24 de junio. La luz supera otra vez el récord de 20,85 cénts/kWh de 2012.



Medias con impuestos:



?? Hora valle 13,44

?? Hora llana 18,89

?? Hora punta 31,02

??Media aritmética: 21,12



No, esto no se resuelve bajando 6 meses el IVA y perdonando un impuesto a las eléctricas. — FACUA (@facua) June 24, 2021

Sí, lo merecemos

Eso sugieren en Moncloa.com:. Núñez "está comiendo la tostada a Beatriz Fanjul sin que ésta pueda reaccionar ante el veto impuesto por Génova. La idea es que Noelia reviva en esas NN.GG.". ¿El motivo? Aquel discurso en campaña en el que ridiculizó a. Pero, ¿cómo pudo suceder aquello? "Estaba 'subida de tono' y algo 'endiosada'", pero "nadie se esperaba que la actitud altiva le fuera a jugar una mala pasada frente a un micrófono".Pero Bea Fanjul no es la única damnificada por las decisiones de Díaz Ayuso:Gracias a la del PP, ahora los de su partido y los de otros (Vox, Ciudadanos, no pocos socialistas) se han dado cuenta de lo poco que pinta el rey (sobre todo, para lo que cuesta) y han empezado a llamarle nada menos que. Una situación que ningún republicano se hubiera atrevido a soñar.Lo mucho que pudo disfrutar Villarejo de ser quien fue cuando todo iba bien lo sabrán pocos.Una versión española y mucho más enriquecida de aquel Señor Lobo de Tarantino. ¿Dónde y qué comería mientras cerraba le negocio? ¿Qué hoteles y coches disfrutaría mientras era agasajado para conseguir sus favores que, además, luego facturaba? Pero más allá del asombro está la preocupación:Las buenas noticias de los indultos a los presos políticos catalanes, la liberación de la mascarilla en espacios públicos y con distancia suficiente, o la caída en desgracia del rey a manos de los más monárquicos, no pueden distraernos de lo importante: en una península con ríos y pantanos, y bolsas de gas en su subsuelo, el precio de la luz sigue marcando récords por lo alto, y también lo hace la gasolina y el gas, claro, de cuya importación dependemos absolutamente.Nuestra aportación como pagadores es no olvidarlo.. Esta máxima, presente durante la anterior crisis, la prepandémica, sigue estando vigente. Es una evidencia de tal magnitud que hasta el presidente de EE.UU., siempre alejado de la realidad cotidiana, sea quien sea, se ha dado cuenta:Esa era su recomendación a los empresarios que le preguntaban por qué no conseguían trabajadores cualificados. Y ojo, que Biden también recomendaba que los buenos trabajadores se hicieran fuertes y mantuvieran el precio de su valor. Los recortes y los chollazos se tienen que acabar, también en el trabajo.