El desafío es la justicia

¿Quién mantiene las dos Españas?

El papelón de Felipe VI

O que escuche a "su pueblo"

Hoy se cumplen 7 años de reinado de Felipe VI y 6 años desde que el CIS ya no pregunta por la monarquía en sus encuestas. La última vez que preguntaron Felipe suspendió con un 4'34. Y dejaron de preguntar, evidentemente. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) June 19, 2021

Gañanismo, el virus de siempre

Es acojonante cómo Pérez-Reverte es cada vez más indistinguible de su parodia de Joaquín Reyes. — Pablo BC?? (@pbcueto) June 20, 2021

El desafío no esdespués de los indultos, como dijo Pedro Sánchez: el desafío es que España madure, abra los ojos, se dé cuenta de los problemas que tiene, y que estos sean tratados por políticos adultos capaces desi fuera necesario. El reto también es para los medios de comunicación que tienen que explicar los hechos sin la pintura de hooligan en las caras de periodistas y contertulios. Y el verdadero desafío es, sin duda, para, heredera de otra época y con ansia por corregir negociaciones políticas o fundamentos democráticos como la participación.Loshay que explicarlos bien:de unas personas (y sus familias) que intentaron avanzar un mandato ciudadano y lo hicieron con precaución (ni siquiera bajaron la bandera española) pero conde Europa. Personas que fueron apoyadas, entre otros, en aquel referéndum en el que mucha gente se implicó para tener urnas y censos. Señal de que algo sucede en el seno de una sociedad. Con esta base, provocar una España partida ("más del 50% de los españoles rechazan la concesión de los indultos", según La Información) es una irresponsabilidad.El papel deen la aprobación de los indultos no puede pasar desapercibido: el verdadero escándalo que provocó Díaz Ayuso no fue intentarde España, sino poner de manifiesto la inutilidad de este cargo, que solo sirve para ratificar lo que deciden otros. Para estampar una firma, la verdad. Por supuesto, no hubiera sido mejor el enfrentamiento ni que Felipe VI se hubiera opuesto, no soy uno de esos "cuantopeormejoristas", de los que hablaba Javier Vizcaíno. Pero tampoco estoy ciego ni soy rico: que la jefatura del EstadoEntre lo que ha podido trincar su padre si se confirma la montaña de indicios de la investigación sobre las distintas millonadas que tiene aquí y allí, y la inutilidad de la institución que ha heredado Felipe VI (y eso que renunció a su herencia), yo creo que. Algún recorte ya ha hecho, es cierto, pero justo el que más le conviene: "6 años desde que el CIS ya no pregunta por la monarquía en sus encuestas. La última vez que preguntaronY dejaron de preguntar, evidentemente", según Alán Barroso en Twitter.La misma España en la que políticos y periodistas se han negado a, la misma en la que el jefe de Estado puede haber trincado y su sucesor, su hijo, ha quedado como un pelele, algunos se han autoelegido como superhéroes necesarios. Y no hablo de los jueces y llaneros solitarios. Hablo decapaces de menospreciar a sus compañeros y(escritas por él y sus amigos, claro) para niños cuyos padres quieranen casa. "Es acojonante cómo Pérez-Reverte es cada vez más indistinguible de su parodia de Joaquín Reyes", tuiteaba Pablo Batalla Cueto.