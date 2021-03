Buenas noticias, sí

Los peores, los que intentan aprovecharse

Hoy los medios nos venden el mensaje "viral" de una joven contra los políticos. Resulta que Tatiana Ballesteros ha desarrollado su carrera como "periodista" en Radio Ya, medio de clara orientación falangista.

(Abro hilo) pic.twitter.com/jI0cJV2GkG — Víctor Egío (@EgioVictor) March 1, 2021

¡A la mierda los negacionistas!

Ojalá los siguientes en ser detenidos. https://t.co/TMiwvkavkG — Trena (@TrenaLive) March 1, 2021

Qué chiste...

"Ni diálogo"

La situación de las, en lo cercano, y lay la gravedad de las afecciones, en los países donde la vacunación va más avanzada, son buenas noticias. Muy buenas noticias. Sí, las hay y a ellas tenemos que aferrarnos. Personalmente, creo que el(que ya empiezan a definir quienes necesitan poner nombre a todo) va a afectarme bajando en picado mi nivel de tolerancia hacia quienes vieron venir todo y siempre supieron, y en general hacia quienes intentan colarnos estupideces con cara muy seria y grave.Poca excusa tienen los periodistas que no vieron, ni por estética, ni por discurso, ni por intención, que les estaban colando elde una chica que reclamabay la llegada de un gran capitán con mano de hierro. Como explica Víctor Egío, la chica es Tatiana Ballesteros, relacionada con varios medios que rondan la extrema derecha. Pero, vamos, que solo con lo que decía ya dejaba bien claro lo que quería expresar. Y prefiero pensar que se la colaron a los medios porque, acompañados del vídeo para su óptima difusión, rozan (o abrazan)Si después de convivir un año entero con la pandemia y sus consecuencias, empezando por la muerte, alguien sigue siendo, ya es hora de que empecemos ay empezar a llamarle por el correcto:. Ya no hay margen ni paciencia para aguantar tonterías sobre que esta pandemia no existe o que las vacunas no funcionan (y lo que te inoculan son nanobots). Llevamos un año enteroy sus consecuencias económicas, sociales y morales, y si el cabreo es un derecho el negacionismo tendría que ser delito. Y no importa quién lo cometa.Seguro que en Vozpópuli han publicado este titular buscando cierta sobriedad, pero uno lo lee dos veces y no puede pensar que tiene que tratarse de una gran broma: "sospechan que la Agencia Tributaria ha dado". "Sospechan", "Agencia Tributaria", "trato de favor" y "rey emérito" en la misma frase después de que todos sepamos que, cuando le da la gana y con dinero de sus amigos, sin que ningún organismo (de esos que sí nos reclamarían a los demás lo que considerasen y sin miramientos) pueda certificar cuánto y desde cuándo nos debe pasta a todos.Donde no cabe un chiste porque hayy familias que sufren por ellas, es en Catalunya: la mesa de diálogo que prometió el gobierno español no ha tenido recorrido, como denuncian en El Nacional. No solo eso: las acusaciones siguen cayendo sobredespués de las elecciones (ya es casualidad) y en pleno proceso de negociación para formar gobierno. Proceso en el que más tensión es más, justamente. Insisto en la seriedad del tema por la evidente manipulación política y jurídica de los anhelos y las vidas de la ciudadanía catalana.