¡Qué barbaridad!

Todo es una barbaridad

Antifas cobran, antisemitas no cobran; vallekanos cobran, cayetanos no cobran; sanitarios cobran, negacionistas no cobran... Llamadme paranoico pero yo ahí empiezo a ver que asoma un patrón.



Voy a repasar 'Antidisturbios' a ver si me aclaro, que decían que era muy realista. pic.twitter.com/uo0vAQEtxY — Pedro Vallín (@pvallin) February 17, 2021

¿Quién es responsable?

Primero, que se aclaren

Pero esto, ¿qué es?

"Los dos de siempre"

Que no os vendan ninguna moto, si los 2 de siempre son incapaces, no ya de ganar, de competir en Europa, es única y exclusivamente culpa suya. Han gastado cantidades obscenas y asquerosas de dinero en fichar morralla y basura. — BONI. (@AgainBoni) February 17, 2021

Crecí en el Portugalete de los 80, concasi cada sábado, he vivido en Belfast y he conocido el sufrimiento de los dos bandos de aquella guerra, y sé, porque he estudiado nuestra historia, como todos, que algunos derechos se han conseguido con protestas violentas. Precisamente por todo lo anterior soy plenamente consciente de la, de que estas y que, en ningún caso, esta violencia justifica o explica las gravísimas repercusiones para la manifestante que hade los Mossos.Tengo muy claro que unay una judicatura española que entiende mal su papel decorrigiendo al poder ejecutivo son los responsables del inicio de esta cadena de desastres. ¿Y quién es responsable de permitir que en el mismo Madrid se concentrensin consecuencias y se hostie, sin paños calientes, a quienes se manifestaban a favor de un personaje como Hasél? ¿No lo es este gobierno tan progre? ¿Y no ha sido Otegi quien se ha vinculado a ERC, el partido que dirige a los mismos Mossos que han detenido al rapero y hanParece que en, precisamente, no tienen clara la estrategia todos: "Gabriel Rufián ha apelado a otra mayoría, un. Se ha dirigido a la CUP y a los comunes. En cambio, no ha mencionado a Junts dentro de este bloque. (€) 'Las izquierdas independentistas y autodeterministas hemos ganado y sumamos como nunca'. (€) Se ha dirigido explícitamente a 'las señorías de la', pero no a las de JxCat, para 'intentar y hacer que las izquierdas predominen en un frente amplio en el Govern de la Generalitat'". Esto lo cuentan en El Nacional, no en El Confidencial.El gobierno español va a saltar por los aires. Y no creo que tarde mucho: ose centran en sacar adelante lo que les corresponde y se comprometen a dar la orden de que sus partidos paren de generar(ya amarran con fuerza a sus aparatos, es cuestión solo de voluntad), o muy pronto veremos una ruptura, un gobierno socialista en solitario y breve, y un, ¿a doble vuelta? Pero cada vez será más difícil soportar titulares como este en El Independiente: "Podemos amenaza con llevar al Congreso su propia ley Trans si no hay acuerdo en el Gobierno".Los aficionados al fútbol que no somos ni del FC Barcelona ni del Real Madrid nos hemos visto muy identificados esta semana con este hilo en Twitter: "Que no os vendan ninguna moto, si, no ya de ganar, de competir en Europa, es única y exclusivamente culpa suya. Han gastado cantidades obscenas y asquerosas de dinero en. (€) Lo han tenido todo a favor para dominar en España y en Europa durante lustros y no lo han hecho por torpes e inconscientes. (€) Han fichado como ficharía cualquier niño rata en el FIFA, y lo peor de todo, mierda".