Consuelo Ordóñez, sobre Galindo: "De nada sirve que combatiera a ETA si acabó siendo lo mismo que combatía"

Las elecciones en Catalunya, lógicamente, han taponado otros temas de la actualidad, como este tuit desobre Enrique Rodríguezque merece ser rescatado incluso un par de días después: "De nada sirve que combatiera a ETA si acabó siendo lo mismo que combatía, un terrorista con el agravante de Estado. Quién, está deslegitimado para condenar otros". La presidenta de COVITE no fue la única víctima del terrorismo que criticó el tuit de una asociación de miembros de la Guardia Civil que ensalzaba la figura de un torturador y terrorista de Estado condenado.El texto en El Independiente sobre el "entre las autonomías por el" resulta especialmente necesario después de ver informativos en televisión en los parece que la responsabilidad y el caos es de las, para alborozo de la oposición. Pero, vaya, es el ministerio el responsable de "la imposibilidad de avanzar en el plan de vacunación por lasuficientes y la 'arbitrariedad' que a juicio de algunos territorios ha existido en el reparto de vacunas". En el caso de AstraZeneca, "la tardanza en definir los objetivos" fue de "el ministerio".La, Jaén, a una menor de edad y a su padre, que salió a defenderla, por parte de dos agentes de policía que estaban fuera de servicio y que, al parecer, se habían metido con la chica, ha abierto un melón podrido: la grabación de los hechos y su difusión en Twitter ha provocado una. La defensa que realizaron otros agentes, igualmente agresiva y desproporcionada, por lo que se ve en las imágenes, ha aumentado la indignación. Ahora lo deseable sería unadel gobierno español (ese tan progre) y una explicación sobre cómo protegen a los agresores.Lassiguenen Internet€ Pero a mí me ha llamado especialmente la atención esta noticia en Vozpópuli de antes de la votación: "'No estáis solos': Vargas Llosa, Savater y otras decenas de firmas piden movilizarse el 14-F. Además del Premio Nobel y el filósofo, intelectuales como Goytisolo, Roca Barea o Jon Juaristi pideny comenzar a 'reconstruir' la sociedad catalana desde este domingo". Ya sabemos cuál fue el resultado de su llamamiento desde el entorno de Ciudadanos y el PP: el. Para que luego den lecciones."Cada día que pasemos a este ritmo, será irá haciendo más difícil convencer a la gente competente y valiosa de la sociedad civil para que dé el paso de dedicarse a la". El tuit no es mío sino de Dani Álvarez, pero lo firmaría. Los políticos son necesarios: necesitamos que alguien nos represente, gestione, negocie y reclame. Así que debemos frenar esta caza mayor indiscriminada que protagonizan, rifle en mano,(y cuando lo hacen se especializan en victimizarse), periodistas de politburó y contertulios que se ponen cachondos cuando les toca el argumentario.