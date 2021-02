Limpia, fija y da esplendor

Pintadas como las de Hondarribia no cuentan ni con la comprensión ni el apoyo de @ehbildu. Expresiones como "cipallos" o "hil pnv" siembran en nosotros dudas razonables sobre su autoría. Quien siga teniendo interés en decir que tenemos relación con las mismas, miente. — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) February 4, 2021



Hablemos de Cospedal



¿El motivo? El business



Semanas de mierda

Iba a decir que ojalá se acabara ya esta semana de mierda pero es que la siguiente va a ser igual. Y la siguiente. — Ana (@vianabanjo) February 4, 2021



Una época para la historia

se mostró contundente (en Twitter) ante las. Lo dejó muy claro: "No cuentan ni con la comprensión ni el apoyo de Bildu" expresiones que "siembran en nosotros dudas razonables sobre su autoría" por sus flagrantes faltas gramaticales en euskera. Muchos del entorno de quienes siempre las han hecho son capaces incluso dede realizarlas para culpabilizarles. ¿Les ven incapaces de usar correctamente el euskera€ O sugieren que quien pretenda imitarles sabe que tiene que escribir un mensaje que insulte a la inteligencia?Esta semana ha estado más justificado que nunca leer La Razón. Si en algún sitio conocen bien al PP, sobre todo a aquel que era coetáneo a, es en el periódico en el que encontrábamos esta noticia: "Rajoy teme que Bárcenas vaya a por Cospedal y le deje sin escudo". En efecto,en el dominó del tesorero: ella fue la que quiso acabar con su poder y el riesgo al que exponía al partido con ese manejo del dinero y la situación€ Y él ahora querrá acabar con ella porque le culpa de sus desgracias después de haberse beneficiado de sus repartos, supuestamente.En la truculenta historia de dinero y mujeres que protagoniza Juan Carlos I hay una actriz secundaria de la que se habla de lo debido:, cuya dignidad está siendo vapuleada. Por supuesto, ella decidió aguantar los desprecios y el escarnio, y evidentemente lo hizo por el business: ¿qué hubiera sido de la familia real griega sin ella como reina de España? En Vozpópuli ponen el precio: "Si la princesa se separaba debíaal pueblo griego", que pagó sin saberlo por sostener el último reducto de su monarquía. Un negocio entre familias pagado por los estados y los impuestos.Ana es ilustradora, autónoma y una tuitera muy conocida por sus reflexiones sencillas que nos representan: "Iba a decir que ojalá se acabara ya esta semana de mierda pero es que la siguiente va a ser igual. Y la siguiente". Así es, nos está tocando viviren forma de contagio de un familiar, amigo o en el aula de alguno de nuestros hijos. Además, llueve. Un momento de la historia de cada una y uno que nos está poniendo a prueba€ Pero que vamos a superar.Antes del coronavirus ya estábamos viviendo tiempos intensos, inimaginables solo unos años antes: el Brexit o Trump agitaron nuestro mundo "macro". Los partidos que se autoproclamaban de la nueva política irrumpieron tan cerca que empezamos a notar sus ecos con una sucesión de elecciones inusitada. Y el virus hizo saltar por los aires nuestro círculo más próximo. Vuelvo al principio: para no olvidar lo que supuso, en. Un mandato para la historia pero no por bueno. Para la suya y para la nuestra. Y que no debemos olvidar.