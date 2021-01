Hartazgo

Son esos. Y no otros

Hemen bizi zen. Hemen hil zuten. Hemen bizi dira gelditzen direnak. Familiak loreak utzi ditu ate ondoan, urteurrena dela eta. Hiltzaileak gorapaitzen dituen letrak hor daude, udalak babesturik (argazkia Covite).

Norbaitek argituko hilketa justua izan zen edo ez? pic.twitter.com/xQJGQ3nGLZ — pello salaburu (@psalaburu) January 28, 2021

Ya puede empezar la campaña

Por cierto

La bolsa

Lanos desgasta como individuos y como sociedad, lo que afecta, por supuesto, a la política. Pero los políticos que utilizan la pandemiason ruines. La crítica es recomendable, pero nada justifica el azote a personas que están dándolo todo para que la Sanidad no colapse y el flujo económico que la sufraga no se detenga. Muchos, además,, pero poco tienen de puros y algunos nada mostraron nunca de alma. Para esos, sopas con honda: "La CEOE presionó para que Vox salvarajunto a EH Bildu" (La Información).Los que en Euskadi van de almas puras pero no lo son tampoco tienen problemas en dar lecciones a los demás de política, de solidaridad, de dignidad y de cuidado de las personas. Pero la pureza de su alma se puede medir en lo poco que lesde quien pintade la casa de un asesinado por la banda, y ser compañero de agrupación de quien la mantiene, como denuncia Pello Salaburu en Twitter. La política en Euskadi empezó a españolizarse cuando adoptó la muy española costumbre política de, y pelillos a la mar. Y así nos va.Si algo ha mostrado en los últimos años de qué madera están hechos los del alma impura es su colección de intentos de sumar la causa de losa su problema con sus propios presos. Se la han colado a algunos ilustres como Quim Torra, es cierto. Pero no es menos cierto que cualquiera capaz de distinguir un huevo de una castaña es capaz de reconocer las diferencias. Me centro, que mi intención era hablar de gente de bien: los presos políticos catalanesque acaba de arrancar. Y que eso suceda, es así de sencillo.Precisamente un exconseller del Govern,, "reprocha que no se hable del elevado número de muertos en Madrid" (El Plural), una cifra que "con los datos en la mano, se hubieran tenido que encender todas las luces de alarma". El propio Mundó explica muy bien la situación: "l y se presenta la gestión de la pandemia como una especie de milagro donde sin pedir sacrificios a los ciudadanos consiguen los mismos resultados". La cruda realidad es que "Madridpor cada millón de habitantes que Cataluña".Aunque los justicieros por su cuenta acaban dándomede las autoridades, tengo que reconocer mi simpatía por el grupo de traders aficionados que han organizado en Reddit (el gran foro de Internet en inglés) la manera en la que golpear a. Lo mejor no es solo que han demostrado que es posible, sino que lo han hecho y han dejado claro que pueden volver a obrar como. El aviso esta vez es para los tiburones: los navegantes han les han quitado el mordisco sin un solo rasguño. Para entenderlo bien: nadie lo ha contado como Javi Sánchez en Vanity Fair.