TIENE algo de justicia divina que el coronavirus se cuele en la Casa Blanca a través del Air Force One, el avión en el que evacúan y protegen al presidente en caso de gran amenaza. Y mucha coña que la posible transmisora sea una muy cercana asesora electoral de Trump que casi resume en su nombre el voto a este: Hope Hicks, Esperanza Paletos. Pero no se hagan la ídem: la cuarentena hasta beneficia a la campaña de Donald, que errará menos, y en su caso lo de población de riesgo cuantifica mejor el peligro que tiene que sus provectos 74 años. No descarten que el bicho –me refiero al coronavirus– salga corriendo. Igual hasta dijo una verdad Trump con lo de la vacuna...