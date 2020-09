Poder adquisitivo

SI usted ha notado una merma en sus ingresos laborales este año sepa que no tiene nada de especial. Cada uno lo llevamos como se puede pero dice la Organización Internacional del Trabajo que, en estos nueve meses, la merma de ingresos entre las personas ocupadas por el impacto del covid-19 en la economía mundial es de una media superior al 10%. Por supuesto, esto es como el pollo, que si se lo come usted y yo no lo cato, la estadística dirá que nos hemos comido medio cada uno. En estos casos la realidad nunca es lineal e, incluso si lo fuera, el 10% en las rentas más bajas es una tragedia y en las más altas, una molestia.