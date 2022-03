Sólida y contundente victoria de Dennis Foggia en Moto3

El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió una sólida y contundente victoria, la primera del año, en el Gran Premio de Indonesia de Moto3 en el circuito Mandalika de la isla de Lombok, por delante de Izan Guevara (GasGas) y Carlos Tatay (CFMoto).



Foggia es el nuevo líder del mundial con 34 puntos, uno más que Sergio García Dols y con Izan Guevara tercero con 28 puntos.





La primera noticia desafortunada saltó ya antes de la formación de salida, para la cual no llegó el brasileño Diogo Moreira (KTM), que tupo problemas técnicos con su moto que le obligaron a regresar empujando la misma a su taller, mientras el resto de pilotos ocupaban la parrilla de salida en la recta de meta y a él le condenaba a salir desde la última posición.Aunque Carlos Tatay (CFMoto) fue el más rápido en la salida, en la apurada de frenada de la corta recta de meta le había superado su compatriota Sergio García Dols (GasGas) y los italianos Andrea Migno (Honda) y Dennis Foggia (Honda), y al término del giro inicial fue Migno el que pasó al comando de la carrera, que poco después perdió a sus dos primeros pilotos, el italiano Alberto Surra (Honda) y al español Iván Ortolá (KTM), que intentaron continuar, con éxito el italiano y de manera fallida el español.Tras ese cuarteto de cabeza iba pegado Izan Guevara (GasGas), que en la segunda vuelta accedió al liderato de la prueba con vuelta rápida de carrera incluida, y ya con un pequeño grupo de nueve pilotos destacados respecto al resto.El brasileño Diogo Moreira, que tuvo que salir en la última posición al pararse su moto en la vuelta de formación, tampoco hizo una buena salida y "navegó" en las últimas posiciones de la misma hasta que optó por retirarse, probablemente todavía con problemas técnicos, en la novena de las 23 vueltas a las que estaba prevista la prueba.Guevara intentó consolidar el liderato una vuelta más tarde, perseguido por Foggia y Migno y con unos metros de ventaja entre ellos y los seis perseguidores restantes, sexteto que encabezó Carlos Tatay, pero en la tercera vuelta Dennis Foggia decidió pasar a la acción y tomó el mando de la carrera.Desde ese momentoque puso a todo el grupo en fila india, con Migno, Guevara, García Dols y Tatay ya un poco más atrás del cuarteto que lideró el italiano y apremiado por el ritmo de sus rivales acabó cometiendo un error por el que acortó circuito y fue sancionado con una "long lap" (vuelta larga) por tal circunstancia.El ritmo fue tan fuerte que, el primero de ellos protagonizado por Andrea Migno, que tuvo que controlar una fuerte derrapada de su moto aunque no evitó que le superasen los dos pilotos de GasGas, Sergio García Dols e Izan Guevara.Ese error de Migno hizo que Foggia consiguiese algunos metros más de ventaja, lo que en diferencia horaria se tradujo en casi un segundo y medio en la sexta vuelta sobre García Dols y Guevara, con seis pilotos algo más atrás y luego ya el resto del pelotón principal.Dennis Foggia consolidó su primera victoria de la temporada con la misma suficiencia y superioridad con la que acabó la pasada campaña y el interés de la carrera se trasladó al resto de posiciones de podio, por las que pelearon hasta siete pilotos, Izan Guevara, Andrea Migno, Ayumu Sasaki, Jaume Masiá, Sergio García Dols, Denis Öncü y Daniel Holgado.Las condiciones de la pista forzaron más abandonos, como el del español Adrián Fernández (KTM) en el décimo giro.Antes de cumplirse el ecuador de la prueba la ventaja de Dennis Foggia era de más de cuatro segundos sobre ese septeto y salvo error o fallo mecánico el vencedor de la carrera ya tenía un nombre propio claro en él, mientras los pilotos de GasGas, los compañeros Sergio García Dols e Izan Guevara se consolidaban poco a poco en la segunda y tercera posición, respectivamente, aunque con una dura pugna entre ambos que lo único que hizo es que sus rivales se volviesen a "pegar" a ellos.Entre estos, sus rivales, destacó otro español, Jaume Masiá, que superó primero a Guevara y después se fue a por García Dols, por entonces segundo, en la decimoquinta vuelta.En las últimas vueltas comenzaron las "escaramuzas" en el grupo perseguidor de Foggia, con una intensa pelea por el resto de posiciones de podio en el grupo perseguidor, casi siempre con Izan Guevara tomando la iniciativa y, al final, la batalla se decantó del lado de Izan Guevara que consiguió unos metros de ventaja respecto al resto y un pletórico Carlos Tatay en la tercera posición después de haber cumplido, incluso, con la "long lap" de sanción.Esa última vuelta no estuvo exenta de percances, con la caída del italiano Andrea Migno, que así perdió el liderato de la categoría, junto al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) que literalmente embistió al italiano por detrás, y acabará siendo sancionado por conducción irresponsable.La cuarta plaza fue para el español Sergio García Dols, con Xavier Artigas (CFMoto) sexto, delante de Jaume Masiá (KTM), que tuvo un par de "encontronazos" con otros pilotos, Daniel Holgado (KTM), noveno, la fémina Ana Carrasco (KTM) en la décimo novena posición y su compañero de equipo Gerard Riu vigésimo primero.