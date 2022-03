Celestino Vietti, el más rápido en Moto2

El italiano Celestino Vietti (Kalex) consiguió su primera "pole position" en la categoría de Moto2, al verse anulada la vuelta más rápida del británico Sam Lowes (Kalex) por exceder los límites del circuito en la clasificación oficial para el Gran Premio de Qatar, que mañana se disputa en el circuito de Losail.



Vietti paró el crono en 1:59.082 y aventajó en 112 milésimas de segundo a su compatriota Tony Arbolino (Kalex), que por primera vez saldrá desde la línea frontal de salida, por delante de su propio compañero de equipo, Sam Lowes.



El español Albert Arenas (Kalex), en su última vuelta y Fermín Aldeguer (Boscoscuro) consiguieron enmendar sus resultados personales de entrenamientos libres al lograr el pase a la segunda clasificación desde la primera, como también el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).





