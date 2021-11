Pedro Acosta gana el GP del Algarve de Moto3 y se proclama campeón del mundo

El piloto murciano Pedro Acosta (KTM) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 al vencer el Gran Premio del Algarve de Moto3 en el circuito portugués de Portimao, un triunfo con el que iguala el récord que ostenta desde 1990 el italianoLoris Capirossi (Honda), de proclamarse campeón del mundo en la temporada de su debut en la competición.





Y Acosta lo hizo como lo tienen que hacer los grandes campeones, conen la que una "carambola" del surafricano Darryn Binder (Honda), se llevó por delante las aspiraciones del italiano Dennis Foggia (Honda) de retrasar la resolución del título siete días más, hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, como también las ansias de podio de(Gasgas), que reaparecía tras recuperarse de la lesión en un riñón que se produjo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austin.Aunqueel líder del Mundial Pedro Acosta se levantó con ganas de afrontar al máximo la matinal dominical de Portimao y ya en el "warm up", entrenamiento libre previo a la carrera de Moto3, se erigió en líder del mismo con casi ocho décimas sobre el italiano Niccolo Antonelli (KTM) y más de esas ocho décimas respecto a su rival directo por el campeonato, el también italiano Dennis Foggia (Honda), en tanto que Sergio García Dols (Gasgas), autor de la "pole position", su primera mejor clasificación de entrenamientos, se tuvo que conformar con la octava posición.Unos entrenamientos que no tuvieron el mismo "efecto" para otros pilotos, como en el caso de(Husqvarna), tercero en la clasificación oficial, quien se cayó a alta velocidad en la curva siete y tuvo que serpara un examen médico tras el cual fue declarado "apto" sin mayores consecuencias salvo el fuerte "revolcón", o el percance de Izan Guevara (Gasgas), en su caso sin mayores consecuencia físicas.Ya en la carrera,, con Dennis Foggia en la quinta plaza y Pedro Acosta recuperando dos posiciones desde el decimocuarto que ocupó en la salida en la primera vuelta, si bien en la segunda Foggia ya estaba se colocó líder en los primeros metros, con el líder del mundial séptimo.A ritmo de vuelta rápida de Foggia, el surafricano(Honda) y de Pedro Acosta, fueron posicionándose al frente del grupo principal, después de que el líder del mundial superase a rivales tanto por dentro como por fuera de a trayectoria de las curvas para no ceder un tiempo y distancia que luego pudiese ser irrecuperable respecto a un Foggia que poco a poco se escapaba de todos al frente de la carrera.y poco después ganó una posición para colocarse tras la estela de Xavier Artigas (Honda), que era tercero, por detrás de Dennis Foggia y Darryn Binder, hasta que en la sexta vuelta Pedro Acosta consiguió superar a un Xavier Artigas, compañero de equipo de Dennis Foggia, que parecía querer frenar, sin éxito, el ímpetu del líder del mundial.Acosta ya era tercero en el sexto giro, conmientras que por detrás se acercaban numerosos pilotos y el grupo volvía a recuperar muchísimas unidades.Tres vueltas más tarde, al inicio del noveno giro,, pegado al rebufo de Dennis Foggia, al que adelantó por primer vez una vuelta más tarde, pero en la "refriega" el murciano perdió dos posiciones al colarse por dentro Foggia y Binder; por detrás se acercaron Jaume Masiá, compañero de equipo de Masiá, que podía jugar un papel importante en la parte final de la carrera, Andrea Migno (Honda), Niccolo Antonelli (KTM), Adrián Fernández y así hasta un total de trece pilotos.En el décimo tercer giroy superó tanto a Acosta como a Foggia para ponerse líder, pero en la quinta curva del trazado lusitano Acosta le devolvió el adelantamiento, aunque las "hostilidades" no había hecho más que comenzar, pues al mirar atrás para ver la situación de carrera, Pedro Acosta se vio superado hasta por cuatro pilotos, lo que complicó y mucho su situación de carrera mientras su compañero de equipo Jaume Masiá había "agitado el avispero" y era líder de la carrera.y en un espectacular interior recuperó la tercera posición tras superar en un solo adelantamiento a jaume Masiá y Sergio García Dols, en tanto que por delante el "Tiburón del Puerto de Mazarrón" intentaba superar a Darryn Binder, por entonces segundo tras Foggia.A menos de tres vueltas para el final y en la curva tres,, su compañero de equipo Jaume Masiá se cayó un poco después provocando un pequeño corte, aunque Foggia seguía tras la estela del murciano., pues ese orden daba el título mundial a Pedro Acosta y por ello que Dennis Foggia aprovechase la velocidad punta de su Honda para volver a recuperar el rebufo de la KTM y a superarlo a menos de dos vueltas para el final de la carrera. Todo se iba a resolver en una última vuelta sin concesiones.Así se entró en la última vuelta, en la queentra completamente colado y se lleva por delante al italiano, que acaba por los suelos, como también Sergio García Dols.Pedro Acosta completó el último giro sin mayores preocupaciones y tras él acabaron en el podio los italianos Andrea Migno y Niccolo Aatonelli, con Jeremy Alcoba (Honda) quinto, mientras que(Gasgas), que tuvo que cumplir con una sanción de "vuelta larga" remontó hasta la sexta plaza, con Xavier Artigas noveno, Adrián Fernández duodécimo, delante de Carlos Tatay (KTM) y Jaume Masiá vigésimo, tras recuperar su moto y atravesar la línea de meta sobre ella.