Sam Lowes suma la sexta "pole" del año y el récord de la categoría

El británico Sam Lowes (Kalex) sumó este sábado la sexta "pole position" de la temporada y batió el récord absoluto de primeras posiciones de entrenamientos en Moto2 al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.



Ni el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), ni su rival por el título, Raúl Fernández (Kalex), estuvieron a la altura de las circunstancias, quizás por no querer arriesgar más de lo estrictamente necesario -decimocuarto y décimo, respectivamente- al ver las numerosas caídas que se produjeron en las dos clasificaciones.



Jorge Navarro (Boscoscuro) fue el primer líder de la clasificación inicial de Moto2, en la que se produjeron numerosas caídas, como las de Marcel Schortter (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), Marco Bezzecchi (Kalex), Nicolo Bulega (Kalex), Simone Corsi (MV Agusta), Tomaso Marcon (NTS), Barry Baltus (NTS), Mattia Casadei (Kalex), una auténtica sangría a la que se unió casi al final el italiano Lorenzo Baldasarri (MV Agusta).





