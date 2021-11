Diez curiosidades sobre la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad lleva más de 200 años repartiendo ilusión y millones, aunque no a todos a partes iguales. Están los más afortunados, que en alguna ocasión han obtenido alguno de los premios importantes, y están los que, año tras año, no recuperan ni lo puesto.

Pero, como cada 22 de diciembre, este año unos y otros tendrán una nueva cita con la lotería que marca el inicio de la Navidad. Con la voz de los niños de San Ildefonso como telón de fondo, no perderemos la esperanza de que alguno de los números que salgan del bombo sea el nuestro o el de nuestros seres queridos. Este año el anuncio de la Lotería de Navidad incide en el valor de compartir la lotería con la gente que más queremos.

Cuando el sorteo toque a su fin, unos celebrarán la lluvia de millones o ese pequeño pellizco que les alegrará el día, y a otros, solo les quedará felicitarse por la salud, que no es poco.

Una niña de San Ildefonso pasa delante de un bombo de la lotería. Efe

Pero, ¿qué sabes de la Lotería de Navidad? A continuación te contamos diez curiosidades sobre este sorteo.

1- El primer sorteo de lotería de Navidad tuvo lugar en Cádiz el 18 de diciembre de 1812 y el número agraciado con el Gordo fue el 3.604. A lo largo de la historia, el Gordo ha caído en el mismo número dos veces: en el 15.640, en los años 1956 y 1978, y en el 20.297, en 1903 y 2006.

2- En el primer sorteo, el precio del boleto costaba 40 reales (10 pesetas) y el premio era de 4.000 pesetas. Se expidieron 12.000 números.

3- En 1812 se llamaba Lotería Nacional, en 1892 pasó a denominarse Lotería de Navidad y, aunque ahora su nombre oficial es Sorteo Extraordinario de Navidad, todo el mundo la conoce como Lotería de Navidad.

4- En 1913 se incorporaron los bombos y las bolas, elaboradas artesanalmente con madera de boj. Los números están grabados con láser para que la pintura no altere el peso de las bolas y no salgan antes las más pesadas. El suelo está enmoquetado para que en caso de caer la bola no rebote ni se deslice. Antes de las bolas, lo que se extraían eran unas papeletas hechas a mano.

Las bolas del sorteo son de madera de boj y el número está grabado con láser. Efe

5- Hasta 1991 el sorteo se celebraba cada año el 22 de diciembre, como ahora, pero si esa fecha caía en domingo, se adelantaba al sábado 21.

6- El sorteo de la Lotería de Navidad no ha dejado de celebrarse ningún año, ya que incluso durante la Guerra Civil, en 1938, hubo dos sorteos: uno en Barcelona y otro en Burgos.

7- Los niños de San Ildefonso cantan los premios de la Lotería de Navidad desde 1871. Hasta 1983, solo eran chicos porque se trataba de un internado masculino. En 1984 el centro pasó a ser mixto y desde entonces las chicas ponen también su voz al sorteo.

8- La primera retransmisión del sorteo por televisión tuvo lugar en 1957 y casi siempre ha registrado unos buenos datos de audiencia.

9- El sorteo se celebró por primera vez en Madrid en 1814. Desde 1963 hasta 2009 su escenario ha sido la sede de la Lotería Nacional, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Ante la gran expectación que despertaba, el local se quedó pequeño y en 2010 se trasladó al Palacio de Congresos en el Paseo de la Castellana de Madrid. Desde 2012 hasta hoy, la cita es en el Teatro Real de Madrid.

10- En la actualidad, los billetes del sorteo de la Lotería de Navidad se ponen a la venta ya en la primera quincena de julio y ésta supone el 30% de la facturación anual del organismo público Loterías y Apuestas del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda.