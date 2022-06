Los anti OTAN no se duchan; los provida, sí

Cómo no, un encabezado como el que lleva esta pieza solo puede remitirnos a alguno de los opinateros más rancios. ¿Sostres? ¿Burgos? ¿De Prada? No. Esta vez es Alfonso Ussía, comparando en El Debate la pulcritud de los que se manifestaban contra el aborto con las roña de los que se movilizaban contra la OTAN. Este es el arranque: "El domingo se convocaron en Madrid dos manifestaciones. Una, multitudinaria, a favor de la vida. Otra, numerosa, en contra de la OTAN. La primera, duchada; la segunda, sin duchar. La primera, esperanzada en el futuro, y más aún después de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La segunda, con el sudor, la suciedad y la estética del comunismo del siglo pasado". Y este, el remate: "Los duchados a favor de la vida tenemos que defendernos de los no duchados de la violencia y la opresión. Por razones más hondas que la simple pastilla de jabón".

Ya sin referencias detergentes, Rubén Amón deja en El Confidencial este recado sobre los anti OTAN: "El problema de la convivencia no consiste en las manifestaciones ni en las protestas que suelen organizarse cuando se presenta en una ciudad la categoría abstracta de "los poderosos". De hecho, la 'mani' que promovieron este domingo los pacifistas de Unidas Podemos se malogró en su propio ridículo. Por la escasez de asistencia. Y por el infantilismo de las consignas".

Pues sí, el ultramonte mediático es abiertamente atlantista. Y más lo será si se cumple su último ruego, es decir, que la protección llegue ante las narices del malvado Mohamed. Por ello pone velas el editorialista de El Mundo: "Sánchez ya se ha comprometido a aumentar el gasto militar. Y al margen de su desastrosa gestión diplomática con las dos potencias del Magreb –Marruecos y Argelia, a los que ha enfadado sucesivamente–, su reclamación de apoyo para gestionar la caliente frontera sur de España y de Europa es justa. Sería muy buena noticia que tal pretensión fuera atendida, de modo que se reconociera expresamente la necesidad de defender la integridad territorial española en Ceuta y Melilla como linde europea con África".

Casi como un calco, Pedro J, Ramírez se apunta a la lista por el mismo juguete en El Español: "No hay que olvidar que Ceuta y Melilla son los únicos territorios de la Unión Europea en suelo continental africano. Por su singularidad geográfica, estas plazas al sur del Mediterráneo tienen una relevancia geoestratégica capital para el control del Estrecho. Este valor estratégico es el que habrá de defender Sánchez ante los miembros de la Alianza. Antes que la pasividad de preguntarnos qué puede hacer la OTAN por España, mejor la proactividad de preguntarnos qué puede hacer España por la OTAN".



Miscelánea



Cambio de tercio. El veterano Luis María Anson nos forma de una forma más bien peculiar su espanto por la matanza en el lado marroquí de la valla de Melilla. "Estoy al lado de los negros", se titula la pieza que rezuma paternalismo por todas partes: "Pues sí. Estoy al lado de los negros. Lo estuve en la guerra indochina donde los soldados americanos de color morían en la tierra extraña con un puñado de rosas rojas en el vientre y los ojos helados contra el cielo. Estuve con ellos en el África yoruba y bantú, donde perdieron el saludo del rocío".

En El Mundo (Seccíón Vox Pópuli) le cae una colleja al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, por ceder los derechos de transmisión de los encierros a ETB: "RTVE, con él como presidente, ha cedido los derechos de explotación sobre la señal de los encierros de los Sanfermines a ETB, el canal autonómico vasco, negándoselos en cambio a otros como Telemadrid o Televisión Castilla-La Mancha. Un acuerdo asimétrico que avala la sospecha de favor político en una fiesta de interés nacional". Lo que no se cuenta es el auténtico motivo del crujir de dientes: la transmisión en ETB será en euskera.

Para la despedida, un alegato de todas las bondades de los centros concertados. Lo firma en ABC Alberto García Reyes: "El problema es que estos centros son a veces más competitivos y los padres prefieren matricular en ellos a sus hijos, lo que debilita la estrategia podemita de depauperación colectiva. Para que puedan presentarse como nuestros salvadores, antes tienen que lograr que les necesitemos. Que seamos pobres perpetuos, que no tengamos herramientas para salir de la pobreza. Y ese plan exige la construcción de una sociedad desconcertada. Tonta. Descapitalizada y capitidisminuida. Tercermundista, en definitiva".