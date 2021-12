La Asamblea del PNV a ojos cavernarios

MOISÉS ORTUZAR - Qué escándalo. El PNV celebró su VIII Asamblea el pasado fin de semana y, como viene ocurriendo desde tiempo inmemorial, los jeltzales recordaron que siguen aspirando a que Euskadi sea nación en Europa. "Moisés con Chapela", corrió a adornarse en el chiste grueso un columnero de la parte baja de la tabla del vetusto ABC llamado Álvaro Martínez. No se dejó ni un tópico en el entrefajo el gachó "Mutado en una especie de Moisés abertzale que sale del batzoki a San Mamés cantando el himno del Athletic, al dirigente peneuvista ayer solo le faltó añadir lo de abrir las aguas del golfo de Vizcaya si falta hiciera, para que el planeta entero entienda lo trascendental e irreversible de esta misión plenipotenciaria y '¡ahivalahós!' que al parecer liderarán los nacionalistas".



¡DERECHO A DECIDIR!- Hincando las fauces en el mismo asunto, pero prescindiendo de chanzas de todo a cien, el editorialista de El Mundo hacía como que estaba preocupadísimo: "En esta asamblea han puesto el acento en la institucionalización del derecho a decidir. Por más que ello suene a matraca, los peneuvistas quieren reactivar la actualización del autogobierno apretando más fuerte ahora que todavía hay en Moncloa un Gobierno tan débil"". Resulta casi enternecedor.



RESISTENCIA RIBERA - Sigo en el diario de Unedisa, que nos ha regalado un delirante reportaje titulado "El bastión navarro que no ve la tele vasca". Les juro que no me invento que un tribulete llamado Vicente Coll se plantó en varias localidades de La Ribera en busca de partisanos que resisten al vascón invasor. Y parece ser que los encontró, a juzgar por el comienzo de la lisérgica pieza: "¿Aquí?. Todos los interpelados responden entre interrogantes a la pregunta de si en Tudela o alrededores se ve la ETB. El canal no acompaña en ningún bar de la zona el ruido de las cucharillas removiendo el café en la sobremesa. Si aquí no se habla vasco, ¿cómo se va a ver la televisión vasca?". Nivelazo.



MAIXABEL- Y termino con un regüeldo sobre la película Maixabel a cargo de Mayte Alcaraz en El Debate: "Lo de Maixabel es solo el nodo, la propagandística introducción del largometraje fetén, que desde hace meses se rueda en la Moncloa, coproducido por Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. Bajo el título de ETA os mató, ¿y qué?".