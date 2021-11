La culpa de todo la tiene Cayetana

Se diría que la noticia del fin de semana al fondo a la derecha ha sido el movidito (vamos a dejarlo ahí) congreso del PP andaluz, pero La Razón riza el rizo y titula a todo trapo en primera con la parte subterránea del encuentro: "El chat interno del PP arde contra Álvarez de Toledo". Y como doble subtítulo, sendas bofetadas a la seguramente próxima expulsada de la isla de las tentaciones genovesas: "Los dirigentes consideran que «es ruin hacer públicas las conversaciones e insultar». Le acusan de realizar «ataques personales, muy graves, que son intolerables»".

¿Y quiénes son esos dirigentes sulfurados? Ni un nombre. Lo de poner entre comillas lo que le pete al redactor era un mal y ahora es una plaga. Hasta Raúl del Pozo se lava las manos poniendo en boca de "un veterano dirigente del PP" la frase con la que cierra su columna más bien ayusista en El Mundo: "Casado agitó el avispero del PP nombrando al alcalde como candidato contra Ayuso y ahora se queja de que le pican las avispas. Cada aplauso de tres minutos que recibe Isabel, Pablo Casado lo interpreta como un picotazo en el culo".

Jesús Cacho se sube al carro de las citas de oído en su torrencial filípica en Vózpuli: "Diversos grupos económicos han remitido estos días a Casado un mensaje claro: 'Pablo, arréglanos de una vez lo de Madrid, porque esa pelea no solo te hace daño a ti y a tu partido, sino al país entero, hipotecando un futuro que no tienes derecho a poner en peligro'".

Volviendo a la presunta mala malísima, Julián Quirós, director de ABC, escribe su nombre en el encabezado de su pieza semieditorial: "El libro de Cayetana". ¿A favor o en contra? Digamos que lo uno y lo otro: "Conforme a las reglas de juego, el PP se equivocó la primera vez que fichó a Álvarez de Toledo, pero la segunda vez, por insistir, el error fue de ella, al no asumir que su idealismo impulsivo resulta incompatible con el tacticismo dominante. En su luminoso libro no aparecen mentiras, lo cual no quiere decir que siempre lleve razón".

En El Confidencial, Pilar Gómez hace una cuádruple pirueta para meter en el ajo a Aznar e inmediatamente sacarlo. "Aznar no ha vuelto y lo sabes", titula una pieza que contiene estas dos frases: "La confabulación de las nuevas 'muñecas asesinas' encarnadas en Ayuso y Cayetana no existe. El expresidente ve en ellas el sucesor que no tuvo, pero no hay nada más". Pues sobraría el resto del texto, ¿no? Y como la autora reconoce, lo de 'muñecas asesinas' es de Federico Jiménez Losantos. Así llamaba a Sáenz de Santamaría y Cospedal.

Y ya que citamos al latigador turolense, les copio y pego un fragmento de su enésima bofetada a Casado, es decir, a García Egea: "Esos tres movimientos estratégicos -atacar a Ayuso, desestabilizar a Moreno y escupir a Cayetana- prueban que Teodoro valdrá para matón de pueblo, no para poner orden en un partido que quiere convertir en cuartel. Cada uno de ellos es un fracaso personal". Título de la pieza en Libertad Digital: "Teodoro fabrica para Casado un gran partido que quepa en el PSOE".

Volvemos a La Razón, que como hemos visto más arriba, ha optado por culpar de todo a Álvarez de Toledo. Por lo demás, dice el editorialista, toda va viento en popa. "La realidad es un PP en alza, pese al ruido", es el título de una pieza con esta doctrina de almíbar: "No conviene magnificar un ruido de fondo que, con todas las cautelas que se quieran anteponer, nunca ha puesto en peligro el actual liderazgo de Pablo Casado. Porque, hay que insistir en ello, la realidad es que se percibe un deseo de cambio político en la opinión pública, que el Partido Popular debería ser capaz de encauzar".

Eso lo completa el director en persona, Francisco Marhuenda, con otra bofetada a los enredadores: "Los que ahora se dedican a sembrar el caos y la cizaña dentro del PP no tardarán, si ambos (Ayuso y Casado) rehacen la deteriorada relación, en aplaudir con el fervor de los hooligans". Si lo sabrá él.

El Mundo se despierta hoy conciliador. Siguiendo la frase del propio Casado, el editorial se titula "Un partido sin personalismos pero con personalidad". Y dentro, la conseja: "Saber aprovechar la fortaleza de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía es vital para Pablo Casado. Porque ambos representan la cara más reconocible de la alternativa al modelo intervencionista y disolvente del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas".

Curioso que el legendario exdirector del periódico de Unedisa, Pedro J. Ramírez, mantenga exactamente la misma teoría. La aventó ayer en un programa de La Sexta y, por si nos la habíamos perdido, mandó a un redactor de El Español que nos la repicara: "El PP tiene un póquer de ases con Ayuso, Feijoo, Moreno Bonilla y Almeida, pero ese póquer sólo será repóquer si Casado es capaz de ligar la combinación entre ellos. Es suicida que deje que el aparato de Génova tenga una guerra con Ayuso. Casado necesita a Ayuso para llegar a Moncloa".