Mentiras, manipulación y propaganda contra la Ley de Eutanasia

La marea sigue arrastrando a la playa mediática diestra restos de serie sobre los indultos, pero hoy me van a permitir que los obvie y me centre en la desvergonzada propaganda contra la ley que a partir de hoy permitirá el bien morir en el estado español.

Empecemos en La Razón, que trae en su primera la foto en blanco y negro de un ciudadano entubado junto al titular "José Tarriza podría pedir ya la eutanasia. Él elige vivir". Claro, por supuesto, faltaría más. Es que nadie va a ir a buscar a José para darle matarile. Esta ley le permite mantener su elección. La verdadera novedad es que a partir de hoy no se obligará a prolongar cruelmente la vida de quien haya manifestado su voluntad de partir cuando no pueda más.

Manipulación en la primera y manipulación en el editorial correspondiente: "Hoy entra en vigor en España la Eutanasia, que sus promotores presentan como un avance social, lo que no es cierto. Por ello, sin desestimar la eficacia que puedan tener los recursos del PP y de VOX ante el Tribunal Constitucional, es preciso recordar a los ciudadanos la importancia de hacer un testamento vital que les proteja de esta práctica". Será positivo que todos hagamos testamento vital. Pero a quien no lo haya hecho no se lo quitarán de en medio.

Más allá de la trola, la exageración fanática del legionario de Cristo y principal imputado de la Kitchen Jorge Fernández Díaz. Imaginamos dándole tres vueltas al cilicio antes de escribir lo que sigue: "Para hacer frente al padecimiento y el dolor de personas enfermas, el «bloque de la censura» liderado por Sánchez ha optado por eliminar a los que sufren. Y nosotros creyendo que en la pandemia los fallecidos querían vivir, cuando para Sánchez lo que deseaban era dejar de hacerlo. Es la cultura de la muerte, y ahora toca la eutanasia del sanchismo". Este tipo fue ministro de Interior.

ABC lleva el asunto a su segunda portada y lo encabeza con una de las preguntas del amplísimo cuestionario que deben responder quienes pretenden que no les prolonguen la vida inútilmente: "¿Siente que está siendo castigado? La pregunta para decidir la eutanasia?". De nuevo, se falta a la verdad. Es una de las preguntas y, además, la decisión no se basa solo en las respuestas. El proceso es mucho más arduo y detallado.

Nada sorprendente, porque el título del editorial no es ya una mentira sino una infamia de la peor estofa: "La eutanasia ya permite matar en España desde hoy". Y tras ese encabezado ruin, sigue el curso de pisoteo de la deontología periodística: "Hoy entra en vigor la ley de Eutanasia que meses atrás impulsó el Gobierno como una imposición de la cultura de la muerte en la sociedad, y como un engranaje más de su maquinaria de ingeniería social para confundir ideología con derechos, progresismo con garantías, y sectarismo con moral". Jarabe de nacionalcatolicismo concentrado.

El Mundo pasa de puntillas sobre el asunto en portada y editoriales, pero le deja una página entera a un cátedro de Historia del Derecho llamado Aniceto Masferrer. Es adoctrinamiento de todo a cien: "El Gobierno ha aprobado una ley que constituye una herramienta idónea de transformación de la sociedad. Si los ciudadanos no hacemos nada para revertir ese proceso, si desde la sociedad civil no logramos combatir su vigencia, acreditando jurídicamente su manifiesta inconstitucionalidad, el derecho a la vida volverá a experimentar un retroceso y una devaluación radical, abocando a nuestro país hacia una pendiente resbaladiza de progresiva deshumanización". ¿Deshumanización? Lo inhumano es alargar el sufrimiento indecible de las personas. Perdónenme. Hoy hoy no he sido capaz de buscar la vuelta cómica a las soflamas.