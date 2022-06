'El Conquis': El rey de EiTB

Al 'Conquis' no hace falta echarle una pizca de sal y pimienta para saborear su contenido. La dureza de las pruebas, los roces y las disputas de los concursantes, los increíbles escenarios y una realización ágil y efectiva han contribuido a que el buque insignia de ETB vaya como un tiro. Son ya 18 ediciones en lo más alto de la parrilla televisiva vasca. Cualquier cosa puede pasar en los exóticos escenarios donde se desarrolla el programa. Lo resumía en el debate del plató Aitzol Atutxa, uno de sus concursantes: "El que no ha ido al 'Conquis' no sabe a dónde va; es impredecible".

No hay tregua en 'El conquistador del Caribe', su denominación actual. En el duelo del reciente episodio número 20, Enetz, Unai y Punky disputaron una encarnizada batalla en un laberinto. En el 'making of' de la prueba, se vio cómo el equipo del programa ocultaba micrófonos en el recorrido, echaba agua a su interior para que el barro obstaculizase a los concursantes y prepararon las cámaras. Les vendaron los ojos y se pusieron a buscar tres banderines repartidos por el trazado. Punky (su nombre real es Koldo Urriza) perdió en la prueba de eliminación y fue acusado de juego sucio. Después se arrepintió de su actuación -frustrado, había lanzado el banderín de su contrincante al otro lado del carril- y terminó su paso por el 'reality' de mala manera.

El participante navarro ha estado en el centro de casi todas las polémicas. Maquilló su participación con una emotiva despedida: sacó su trompeta y dedicó entre lágrimas 'Yesterday', la archiconocida balada de los Beatles, a su padre. El presentador Julian Iantzi dio por terminada la fase de grupos y anunció el paso a la unificación. Llegamos a la recta final. Pruebas imposibles, piques, giros inesperados, compañerismo, épica, emoción, belleza natural, hazañas imposibles... Ingredientes inherentes al 'Conquis'. No le hace falta un toque extra. Por algo levanta pasiones.

Escenarios de película

El concurso más exigente de la televisión mira de reojo a su 20 aniversario. Solo en sus primeras diez ediciones, desde 2005 a 2015, las pruebas y retos tuvieron lugar en los siguientes escenarios tan espectaculares como recónditos: el faro del Fin del Mundo, el canal de Beagle, Ushuaia, la Patagonia, el Perito Moreno, la selva de Misiones, las cataratas de Iguazú... La ikurriña ha paseado por todos esos marcos de lujo, aunque no siempre se lo pusieron fácil al programa. En la región que abarca el extenso extremo austral de Sudamérica -entre Chile y Argentina- hubo "problemas" logísticos, burocráticos y hasta políticos para colocar la bandera en el faro de San Juan de Salvamento o faro del Fin del Mundo. Al final, quedó en una anécdota. Su gran ambición y capacidad de sorpresa es una constante del 'Conquis'. "Somos la única televisión autonómica que ha podido estar en esos escenarios. Es algo increíble", recordaba su presentador al hacer balance de los diez años de vida.

La elección de un nombre como 'El Conquistador' ha sido un tema controvertido. Las connotaciones coloniales que conlleva un nombre así en Latinoamérica son un hándicap evidente. "El título de 'El Conquistador' es una de las cosas más desafortunadas del programa. Al principio nos creó problemas. Suena mal", reconocieron sus responsables en una entrevista concedida a la televisión pública vasca. "Nos decían: "Ya vienen con los espejitos de colores... Luego el nombre se adaptó".

Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana... El programa se ha ido recolocando en busca de nuevos retos sin salir de continente sudamericano. Dependiendo del lugar elegido, el nombre ha sufrido ligeras variaciones: 'El conquistador del fin del mundo' (2005-15), 'El conquistador del Amazonas' (2016), 'El conquistador del Pacífico' (2019) y el actual 'El conquistador del Caribé' (2017, 2018, 2020, 2021, 2022).

El germen: 'Basetxea'

Los orígenes del 'Conquis' se remontan a los tiempos de 'Basetxea', el concurso de telerrealidad que triunfó en ETB 1 a principios de los 2000. Concebido como un 'Gran Hermano' rural y euskaldun, los participantes debían convivir durante 40 días naturales en un pueblito del interior de Gipuzkoa superando todo tipo de obstáculos: pruebas deportivas, de resistencia, eliminatorias y votaciones de sus compañeros. Al frente del novedoso formato se encontraba Julian Iantzi, que con su naturalidad y soltura se convirtió en un fijo de la pequeña pantalla. Los datos de audiencia del programa producido por Globomedia avalaron la apuesta y estuvieron por encima de la media del canal en euskera.

El terreno estaba abonado para que un programa similar despegase en ETB2. Iantzi se había ganado a pulso el puesto. Si 'Basetxea' se desarrollaba en casa, esta vez iban a marcharse lejos, muy lejos: al otro extremo del planeta. Imbuidos por el espíritu de supervivencia de Robinson Crusoe, 'El conquistador del fin del mundo' echó a andar el 3 de enero de 2005. 16 concursantes, de los cuales cuatro eran argentinos con antepasados vascos, se dieron cita en Ushuaia. Eneko Van Horenneke, todo un clásico del 'Conquis', se coronó como vencedor y se hizo con el premio de 18.000 euros.

Uno de los aciertos del programa consiste en el perfil de sus concursantes. Ha habido un poco de todo y han dado mucho juego. El montañero vitoriano Juanito Oiarzabal ha sido uno de los capitanes con más carácter en la historia del 'Conquis'. Otro gran capitán que se agarraba unos monumentales cabreos era el remero oriotarra y showman José Luis Korta. Se convirtió en un personaje icónico. Participó en nueve ocasiones, dejando incontables perlas para la historia de la televisión vasca: "Ahora vais a ver al Korta verdadero, ¡no os vais a reír de mí!" o aquel "¡de mí no se va a reír ni Cristo!", fueron algunos de los momentazos que aún se recuerdan con una sonrisa.

La medallista Blanca Fernández Ochoa, desaparecida en la sierra madrileña en verano de 2019, fue una experta concursante y también pasó por los distintos formatos del 'Conquis'. El getxotarra Gotzon Mantuliz ha sido uno de los rostros más conocidos. El modelo, diseñador y presentador de televisión venció en la edición de 2009. Su libro 'Gotzon Mantuliz. Diario de un conquistador', donde narraba las peripecias que había vivido, fue un éxito de ventas en Euskadi. En 2014, Eneko volvía a lograr la victoria nueve años después. Su presencia ha sido habitual en debates y tertulias en la segunda cadena de la televisión pública vasca.

El exfutbolista Patxi Salinas y el exciclista Peio Ruiz Cabestany fueron los capitanes en 'El conquistador del Amazonas' celebrado en 2016. El hijo del antiguo delantero del Athletic y del Barcelona, Iker Salinas, también participó en el programa cinco años más tarde. Junto con la ikurriña, símbolo de la victoria final, los ganadores del 'Conquis' se llevan ahora un cheque por valor de 20.000 euros. El botín más preciado. l

"Me encantaría volver a vivir la aventura porque me quedé con ganas de dar más de mí" ion rodríguez concursante 'conquis'