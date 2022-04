Eminem: El chico de oro del hip hop

Varios músicos que triunfaron en los años 90, caso de Liam Gallagher (Oasis), Billie Joe Amstrong (Green Day), Nicke Royale (The Hellacopters) y Mark Oppus (Blink-182), entre otros, cumplen medio siglo de vida en 2022. Síntoma inequívoco de que el tiempo vuela, otro que celebra su 50 aniversario durante este movido año es el rapero de Detroit Marshall Bruce Mathers III, conocido en todo el mundo como Eminem. Aquellos que crean que su tiempo se finiquitó con los discos superventas a caballo entre el siglo XX y el XXI, están muy equivocados. La carrera del chico de oro del hip hop estadounidense va como un tiro y lo muestra el protagonismo absoluto que tuvo en la pasada edición de la Super Bowl, cuando se dispuso a interpretar 'Lose Yourself', la canción con la que obtuvo el Oscar a la mejor canción original de la película '8 millas' con el mundo entero a sus pies.

El descanso del evento deportivo es uno de los grandes eventos del año en Estados Unidos. Por primera vez en su historia, el hip hop fue el estilo predominante de la mano de un trío de pesos pesados de mediana edad (Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem) que demostraron su aplastante dominio del espectáculo. Hubo una época no muy lejana en la que Eminem fue el más grande y es un podio que se resiste a abandonar. Los números están de su parte. Continúa rompiendo récords como en los tiempos de 'The Marshall Mathers LP' (2000), que se convirtió en el álbum de rap más vendido de la historia. La asociación discográfica de los Estados Unidos o lo que es lo mismo, la Recording Industry Association of America (RIAA), anunció en marzo que Emimen ha despachado la friolera de 166 millones de singles en toda su trayectoria, un hito que no había conseguido ningún otro artista hasta ahora.

En total, ha colocado 10 álbumes en lo más alto de la lista Billboard, de los cuales dos de ellos fueron los más vendidos de la primera década de los 2000. El fenómeno Eminem era imparable. Pero fue hacia 2005, durante la gira presentación de su quinto trabajo, 'Encore', cuando arreciaron los problemas de salud que llevaba arrastrando desde el rodaje de '8 millas', en el que sufrió de insomnio. Su adicción a los medicamentos recetados (Vicodin, Ambien, Valium) le dejaron K.O varios años. Se vio obligado a cancelar el tramo de la gira europea y llegó a pesar 100 kilos.

descenso a los infiernos

En 2007 tocó fondo: estuvo a punto de morir tras una sobredosis accidental de metadona. En un sorprendente giro de los acontecimientos, su amistad con Elton John le ayudó a superar la dependencia de las drogas y pasó a ser una figura clave durante el año y medio que duró la rehabilitación. "Cuando quise estar limpio por primera vez decidí llamarle. Es alguien del negocio musical con el que uno se puede relacionar y que sabe lo agitadas que pueden llegar a ser las cosas", confesó. Eminem lleva sobrio desde 2008, un capítulo negro de su vida que contó en las memorias 'The way I am', cuando aún no había alcanzado los 40 años. Ahora, bordeando la frontera de los 50, disfruta de su estatus de estrella veterana.

"Recomendaría los álbumes de 'The Chronic de Dr. Dre' y 'The Marshall Mathers', de Eminem" JULiÁN BARRERO realizador de vídeos