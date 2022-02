Cinco de los museos más famosos del mundo

Un Museo según la RAE –Real Academia Española– es "el lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos , científicos , etc. Por otro lado, es la Institución , sin fines de lucro , cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural". A continuación, mencionaremos cinco de los museos más importantes del mundo pero antes haremos un pequeño recorrido en la historia de esta Institución de cultura.

Etimológicamente la palabra museo proviene de la palabra 'museum' del griego que significa 'templo y lugar dedicado a las musas, las divinidades inspiradoras de la música y el arte'. Así, encontramos en Alejandría –norte de Egipto– en el año 280 a. C. a la primera institución llamada museo de la historia construido por Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía griega de los lagidas en Egipto. El fin de esta institución era ser un santuario y un centro de investigación cultural. Por otro lado, los historiadores señalan que el museo más antiguo del mundo –del cual por lo menos se tengan evidencias– es el Museo Ennigaldi-Nanna, construido por la princesa Ennigaldi al final del Imperio neobabilónico el año 530 a. C.

Tras esto y con el paso de la historia poco a poco se fueron creando muchos museos que se conservan a día de hoy a la perfección. La fecha clave o la época histórica en la que comenzó el crecimiento de museos es el Renacimiento –siglos XV y XVI–. Se dio especialmente en Italia, donde se llamó 'museum' a las galerías donde se reunían obras de arte y la palabra 'museo' conservó –en su forma latina, 'museum'– la idea de lugares habitados por las musas. En aquella época los príncipes italianos comenzaron a pensar que podía ser muy buena idea tener un lugar –un museo– donde poder tener todas las pinturas, así como las esculturas en perfectas condiciones. Además, el fin de la exposición era para que los visitantes lo pudieran ver y es ahí donde surgieron las galerías como 'La Galería de Uffizi' en Florencia.

Con el paso de los siglos las colecciones se fueron multiplicando y también comenzaron a crearse otro tipo de museos alejados de las pinturas y las esculturas. De este modo, desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII, con la proliferación de los viajes de exploración, se van a agregar a ellos las colecciones de historia natural, o incluso de instrumentos científicos. Se la considera como la Edad de Oro de los gabinetes de curiosidades –eran piezas, o a veces simples muebles, de una residencia en los que los nobles y burgueses europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII coleccionaban y exponían objetos exóticos llegados de todos los rincones del mundo conocido–.

Posteriormente entre el siglo XVIII y el XIX se comenzaron a abrir las exposiciones privadas al gran público. Esto supuso un gran avance para todos, ya que personas que hasta ese momento no habían tenido acceso nunca a estas obras de arte lo empezaron a tener. Por ejemplo, en Roma, los Museos Capitolinos fueron abiertos al gran público en 1734 o en Florencia, con la Galería de los Uffizi en 1765, mientras que en San Petersburgo, el Palacio de Invierno fue abierto en 1852, o en Dresde, la Galería de los Viejos Maestros, lo hizo en 1855.

modernización

Se considera que el siglo XX fue la época de la modernización de los museos, aunque recibió muchas críticas, ya que se decía que era una institución que no acogía las nuevas tendencias o tipos de arte que estaban surgiendo. Por ejemplo, el Impresionismo no estaba casi presente en los museos. En 1919 se creó el Museo de Grenoble y ahí comenzaron a tener huecos artistas vivos de la época que no eran muy conocidos en la sección de Arte Moderno. Esos artistas eran Matisse, Monet o Picasso, entre otros. El museo se convirtió rápidamente en un referente en todas Francia, e incluso se anunciaba a los turistas anglófonos que visitaban la región.

En todo el siglo XX se vivió una continúa evolución y modernización y fue salvando las obras, así como el arte en general independientemente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otros grandes conflictos de este periodo histórico. Con el paso de los años en 1975 el mercado del arte empezó a crecer y empezaron las grandes construcciones y edificaciones que albergarían las obras. Los arquitectos más conocidos de la época eran contratados para ello y entre los ejemplos de esta modernización está el Centro George Pompidou, inaugurado en París en el año 1977 o, entre otros grandes ejemplos de la época, el Museo Picasso inaugurado en 1985 también en la capital de Francia.

"Cuando visitamos el Tate de Londres yo aluciné, mientras que mi ama quería marcharse " nerea apodaka artista