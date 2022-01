'El hombre que se enamoró de la luna', una historia de superación atemporal

La búsqueda de la identidad o tratar de comprender quién es uno, es uno de los caminos más bonitos y duros a la vez que puede atravesar una persona en su vida. Al mismo tiempo hay personas que nunca lograr comenzar la búsqueda de su YO pero otros en cambio se pasan toda la vida tratando de descubrir ese dilema. En esta ocasión, y gracias al escritor Tom Spanbauer (1946, Idaho), descubriremos una historia conmovedora y mágica de superación atemporal en su libro 'El hombre que se enamoró de la luna', escritor en el año 1991.

La novela del autor americano de 76 años, tal y como indica la sinopsis de su obra, cuenta la historia de Cobertizo, un joven huérfano sin origen que solo puede interponer entre el diablo y él las palabras recién aprendidas de un idioma ajeno, así como su amor un cowboy de ojos verdes, que podría ser su padre. La historia sucede a finales del siglo XIX, concretamente en el Idaho –ciudad natal del escritor Toma Spanbauer– en el año 1880. En la novela se cuenta la historia del joven Cobertizo que la misma noche en la que es violado a punta de pistola asesinan a su madre india. Tras este terrible acontecimiento el joven se encuentra solo, sin saber a donde de ir, hasta que un día Ida Richelieu, prostituta y alcaldesa de Excellent, toma la decisión de encargarse de su crianza. Le intenta dar un hogar y facilitarle la vida a un joven que ha perdido todo y que no sabe quién es, qué quiere y a dónde quiere ir.

'El hombre que se enamoró de la luna' cuenta una historia de superación completamente atemporal e impersonal. La historia sucede a finales del siglo XIX y bajo el abrigo de un suceso terrible pero que al mismo tiempo se trata de una única, que da la posibilidad de llegar a personas que estén pasando o sufriendo cambios en su vida. "A pesar de que mi vida o la historia que he vivido o estoy viviendo este último año desde la separación de mi exmarido no se acerca ni de lejos con lo que se cuenta en el libro puedo llegar a verme reflejado en muchas cosas que estoy viviendo en estos momentos", indica Iñigo Segurola.

La novela del escritor estadounidense Tom Spanbauer se cuenta la historia de una búsqueda de la propia identidad a través de los ojos y vivencias del protagonista. El lector a lo largo de la obra, leyendo cada página y cada línea descubre cómo el joven Cobertizo comienza una etapa sembrada de falsedades pero que no deja de lado porque su convicción es firme. Está decidido a encontrarse a sí mismo, cueste lo que cueste. Es la historia de una educación y de una iniciación que sucede en Estados Unidos pero que se puede extrapolar, con matices, a muchos lugares del mundo y de la historia de cada lector.

Con todos estos ingredientes el escritor americano consigue construir una novela evocativa y carnal, que celebra la sexualidad en todas sus formas y manifestaciones que pueden llegar a existir. En definitiva, en la novela 'El hombre que se enamoró de la luna' se realiza una absoluta reflexión poética sobre la caída del lenguaje y sobre el cómo vivir en los espacios en blanco que quedan entre dos palabras.

El autor de esta novela que tiene a muchos seguidores a lo largo y ancho del planeta es Tom Spanbauer, un escritor estadounidense de 76 años cuyo trabajo a menudo explora la sexualidad, la raza y los lazos que unen a personas dispares. Toda su familia es de origen alemán, de ahí su apellido, y tras pasar por la Universidad de Idaho primero y la de Nueva York después escribió la obra que precedió a 'El hombre que se enamoró de la luna' (1991) y se titulaba 'Lugares remotos' (1988). A estas dos obras le han seguido 'La ciudad de los cazadores tímidos' (2001), 'Ahora es el momento' (2006) y 'I love you more' (2014) –única obra que está sin traducir a castellano–.

Además, no podemos hablar de Spanbauer sin mencionar lo que se conoce como 'escrituras peligrosas'. Es un concepto creado por él y que lo enseña en su propio taller de escritura de Portland, bautizada con el mismo nombre. Tal y como dice este tipo de escritura utiliza ciertas técnicas literarias que enfatizan el minimalismo, y su nombre hace alusión al hecho de escribir sobre temas que causan miedo o vergüenza en el escritor, con el objetivo de explorarlos y expresarlos de la manera más sincera posible. Por este motivo, la mayor parte de las obras que siguen esta técnica están narradas en primera persona y tratan sobre determindados temas como los tabúes culturales.

"'El hombre que se enamoró de la luna' me lo dejó un amigo y desde aquí le aseguro que se lo devolveré, ya que odio dejar libros y que no me los devuelvan luego"

"Del libro de Tom Spanbauer me ha marcado sobre todo por la magia que rodea al protagonista y toda la historia que cuenta"

"La obra me conecta con mi dilema entre lo racional y lo emocional"

iñigo segurola

Paisajista