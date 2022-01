Aprende a tocar la trompeta desde cero

La trompeta es un instrumento de música que está dentro de la familia de viento de metal. Estos instrumentos son aquellos que están compuestos por un tubo de metal generalmente latón –es una aleación de cobre y zinc. Las proporciones de cobre y zinc pueden variar para crear una variedad de latones con propiedades diversas–, que puede estar doblado o recto, una boquilla y una campana en el extremo opuesto a la boquilla. Aunque estos instrumentos están fabricados en metal, la mayoría de ellos tienen antecesores tomados de la naturaleza, como las caracolas, ramas huecas o cuernos de algunos animales.

Siguiendo con la trompeta y antes de aprender a tocar o a emitir algunos sonidos por la boquilla diremos a grandes rasgos que en este instrumento el sonido se logra gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla a partir de la columna del aire. Para que se suene, al igual que sucede con la mayoría de instrumentos musicales, tiene que estar bien afinada para que suene bien. En el caso de la trompeta la afinación de la que hablamos se consigue en si bemol o dicho de otra manera, un tono por debajo de la afinación escrita en el pentagrama, aunque también hay trompetas afinadas en las notas musicales fa, do, la y en mi bemol.

Es un instrumento que es muy popular sobre todo entre los músicos de jazz, clásicos y en los últimos tiempos también se ha podido ver de vez en cuando en grandes bandas de rock. Es sin duda un instrumento que encaja bien en muchos géneros, aunque en cada uno de ellos coge mayor o menor importancia. Aun así, no todos los músicos son capaces de sacar alguna canción con la trompeta, ya que requiere de mucha práctica y trabajo. Paso lo contrario con la guitarra, instrumento con el que muchos músicos muestran mayor facilidad de aprender.

De esta manera, un primer consejo para aprender a usar la trompeta, y mucho antes de emitir siquiera algún tipo de sonido por muy malo que sea, será aprender el posicionamiento correcto de la boca para poder emitir sonidos correctos. No vale con soplar, algo que todos sabemos hacer, sino que en soplar de tal manera que logremos hacer música. Una vez hayamos hecho las primeras notas limpias, cueste el tiempo que cueste, daremos un paso más a aprender a hacer las primeras combinaciones poco a poco. No hay prisa, ya que el objetivo es aprender bien y además, tenemos que tener claro que no es para nada fácil. El siguiente paso sería aprender a leer música y ya ahí, en ese momento, empezaremos con las canciones.