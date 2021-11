Recetas para cocinar habas con jamón y sorbete de cuajada

Habas con jamón



Ingredientes:



500g de habas frescas.

150g de jamón en dados.

2 dientes de ajo.

Sal.

Pimienta negra.

Aceite de oliva virgen extra.

Elaboración:

En primer lugar tendremos que limpiar las habas. Para ello, las retiraremos de las vainas en las que vienen y las iremos poniendo en un plato. En este caso no podremos aprovechar el desecho del haba, ósea la vaina, aunque insistimos en que en cocina no hay que tirar por tirar lo que no se vaya a utilizar. A continuación, pondremos a calentar una olla con agua y sal, y en el momento que esté hirviendo echaremos las habas. Las tendremos hirviendo durante 8 minutos, cuando pase ese tiempo las escurriremos bien en un plato. Por último, nos quedará rehogar las habas con el jamón. Para ello, doraremos dos dientes de ajo en una sartén y en el momento que empiecen a dorarse echaremos las habas para rehogarlas durante 5 minutos. Tras esto echamos el jamón, mezclamos bien y, ¡a comer!

Sorbete de cuajada

Ingredientes:

3 cucharadas de azúcar moreno.

580g de barra de helado de nata.

1 pizca de canela.

560g de cuajada de bote.

200ml de leche.

150g de virutitas de jamón.

Sorbete de cuajada con una virutitas de jamón. Foto: Pinterest

Elaboración:

Este postre no tiene mayor complicación que mezclar todos los productos que tenemos y terminar de decorarlo, al gusto de cada uno, con unas virutitas de jamón que le dará el toque salado al postre. Aun así, empecemos. Cogeremos la batidora y echaremos el azúcar moreno, el helado de nata, la canela, la cuajada de bote y la leche, y lo batiremos bien. Eso sí, muy importante que el helado de nata lo saquemos del congelador como mínimo 10 minutos antes de empezar a preparar el postre, ya que de lo contrario no se podrá mezclar bien. Una vez lo hayamos mezclado todo bien lo repartiremos en los recipientes en los que vayamos a servirlo y terminaremos añadiendo las virutitas de jamón, que le aportarán el contraste salado a esta elaboración. On egin!