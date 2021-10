'Outlander', la saga de Diana Gabaldon

Si hablamos de la escritora Diana Gabaldon no podemos dejar de hablar de su saga de 'Outlander', que además de en papel se puede disfrutar en televisión gracias a la serie del mismo nombre. La escritora de Arizona escribió o al menos empezó el proyecto de la primera novela en el 1980 pero no fue hasta 1991, hace treinta años, cuando se publicó aquella primera novela que a día de hoy tiene cautivado a medio mundo.

Desde aquella primera, ha publicado ocho de los diez que tiene previstos realizar. El más reciente, 'Written in my own hearth and blood' ('Escrito en mi propia sangre y corazón), lo publicó en 2014, y el noveno, que se llamará 'Go Tell the Bess That I am Gone' ('Ve a decirle a las abejas que me he ido'), está previsto que se presente próximamente, el 23 de noviembre.

La trama de las novelas se centra en Claire Randall, una enfermera británica del siglo XX que un día logra viajar en el tiempo a la Escocia del siglo XVIII. Una vez allí comenzará un romance con Jamie Fraser, un elegante guerrero de las Highlands.

El primer capítulo de su adaptación televisiva, basada completamente en los libros de Diana Gabaldon, se emitió el 9 de agosto de 2014. En estos momentos, sus seguidores se encuentran pendientes del estreno de la sexta temporada, anunciada para 2022.

Del mismo modo que sucede en los libros, en la serie podemos ver cómo la enfermera antes mencionada, protagonizada por la actriz Caitriona Balfe, en el año 1945 se teletransporta a 1743. Estando allí se enamora de un guerrero, protagonizado por Sam Heughan, junto al que se verá envuelta en una lucha jacobita.