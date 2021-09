MasterChef: El concurso de cocina más popular de la TV

Cocinar con los nervios y las prisas de televisión no es plato de buen gusto. Y si no que se lo pregunten a Aitana Ávila, la protagonista de IN esta semana, que consiguió conquistar al exigente jurado de MasterChef durante tres meses y quedó cuarta finalista en la séptima edición, en la que resultó ganador el catalán Aleix Puig. Esta joven bilbaína vivió con mucha emoción el paso por el 'reality' en 2019, pero lo que peor llevaba, reconoce, es el aislamiento que debían seguir a rajatabla todos los concursantes. "Sólo podía hablar 15 minutos a la semana con 'peke' -el apelativo cariñoso con el que denomina a su pareja, el podólogo Álvaro Díaz", recuerda. Desde entonces, mantiene contacto con sus mejores amigos del programa, con el ganador Aleix y con Valentín, con quienes asistió a la boda de otra compañera de su edición, Natalia.

A día de hoy asegura seguir muy de cerca el concurso y no se pierde ningún episodio. Ahora que acaba de estrenarse la edición 'MasterChef Celebrity 6' cuenta que no se lo pierde y que disfruta un montón viendo cómo sufren otros. Aún es pronto para ver quién destaca y elegir favorito, pero Aitana lo tiene claro. "Hombre, barro para casa y elijo a Julian Lantzi. Es majísimo, así que ojalá gane, ¡a por todas!", exclama. Aunque cree que sus contrincantes no se lo pondrán fácil ya que tienen más nivel de lo que a simple vista parece. Algo que confirmaba el chef y jurado Jordi Cruz antes de dar paso a las 'celebrities' de esta edición. "Vienen más preparados que nunca y dispuestos a comerse el mundo", destacaba.



nervios a flor de piel



Siguiendo el modus operandi del 'reality', 16 personajes conocidos lucharán por convertirse en el ganador de esta edición, cuyo premio, de 75.000 euros, podrá entregar a la asociación que éste elija. En el primer programa, recién emitido el lunes, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez quedaron sorprendidos con los experimentos culinarios de las actrices Verónica Forqué, Victoria Abril y Carmina Barrios -madre de Paco y María León; junto a Vanesa Romero, Belén López y el modelo y actor Iván Sánchez, los cantantes David Bustamante, Tamara y Yotuel, líder de Orishas, el rapero Arkano, los presentadores Julian Lantzi, Juanma Castaño y Terelu Campos, el humorista Miki Nadal, el diseñador de moda Eduardo Navarrete y la artista LGTBI Samantha Hudson.

Fue ésta precisamente una de las más aplaudidas por la audiencia con su propuesta, un arroz caldoso "un poco crudo" según la percepción del jurado y de su compañera Vanesa Romero. Plato al que tituló 'Hoy he visto una ardilla'. "Es un animal que nunca he visto entonces me hacía ilusión ponerme en la situación de que lo viera por primera vez", explicaba ante un jurado muerto de la risa junto a los actores y ex concursantes de 'MasterChef Celebrity' Cayetana Guillén-Cuervo y Félix Gómez. "¿No has visto nunca una ardilla", le preguntaba Pepe. "Pues es que soy de Magaluf", indicaba ella. "¿Y allí no hay ardillas?", cuestionaba su tocaya Samantha Vallejo-Nájera. "Si las hay no las he visto", concluía. Otra de las anécdotas de la noche la protagonizaba Verónica Forqué, muy sorprendida al ver que su compañero Iván Sánchez, había elaborado, como ella, un arroz con leche. Claro que como se le había olvidado el ingrediente principal, Cayetana Guillén-Cuervo se compadeció de él y le dio arroz, aunque el jurado no quiso valorar su postre.

Después, en la prueba de exteriores, los concursantes se trasladaron a Segovia. Para la primera prueba de exteriores de Masterchef Celebrity 6, el equipo del formato se ha desplazado a Segovia, donde los aspirantes pudieron comprobar en primera persona la dureza de las pruebas por equipos. Sus capitanes, Miki Nadal e Iván Sánchez, sólo podían dar órdenes desde la distancia. El equipo rojo, el liderado por Miki Nadal, resultó claro vencedor del reto, tras recibir los halagos de Pepe Rodríguez. Bustamante, por su parte, vertió las primeras lágrimas cuando fue distinguido como el mejor aspirante de la prueba de exteriores.

A la prueba de eliminación fue por tanto el equipo azul al completo y Vanesa Romero, Eduardo Navarrete y Tamara dieron un paso atrás cuando fueron nombrados por el jurado como candidatos a abandonar el plató. Finalmente, a pesar de todo el esfuerzo que puso en sus elaboraciones, la derrota fue protagonizada por Tamara. La cantante se despedía con mucha tristeza y arropada por sus compañeros. Según ella mismo reveló, ni el agua bendita de siete iglesias diferentes que llevaba colgada como amuleto logró salvarla de la eliminación, convirtiéndose así en la primera expulsada de 'MasterChef Celebrity 6'.