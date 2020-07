Penúltimo día de campaña: los candidatos muestran sus últimas propuestas

En el penúltimo día de campaña electoral para las elecciones del próximo domingo, los partidos han mostrado sus últimas propuestas a los votantes. Así, el PNV se ha comprometido a "garantizar la sanidad pública sin recortes"; EH Bildu ha mostrado su tolerancia cero con la corrupción; Elkarrekin Podemos ha llamado a concentrar el voto para "parar al fascismo"; Iturgaiz ha llamado a concentrar el voto para PP+Cs; PSE-EE, ha ligado el futuro de Euskadi y España y Equo Berdeak ha recibido el apoyo de los líderes de partidos verdes de Europa.





PNV: Sanidad pública sin recortes y reforzar la atención primaria

?? @urkulluLHK, en ETB2: "Votar el domingo es totalmente seguro. Hoy lo ha vuelto a confirmar la Junta Electoral, y en el caso que afecta a #Ordizia particularmente. La Junta Electoral nos pide que 'traslademos a la población la suficiencia de las medidas adoptadas". pic.twitter.com/PPnqbBMpGj — EAJ-PNV (@eajpnv) July 9, 2020

EH BILDU: TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN

.@MaddalenIriarte en Gasteiz: «Nos merecemos un Gobierno transparente, que diga la verdad y no juegue con la salud pública».



Que nadie caiga en la tentación de anteponer los intereses electorales y partidistas a la salud de las personas.#PREST#MaddalenLehendakari pic.twitter.com/NMNkrT9u9x — EH Bildu (@ehbildu) July 9, 2020

Elkarrekin Podemos pide el voto para parar al fascismo

PSE: ASEGURA QUE ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE EUSKADI Y QUE ESTÁ LIGADO A ESPAÑA

?? Si votaste a @sanchezcastejon las pasadas elecciones:



? por la oferta de cambio

? por el acuerdo entre diferentes

? para frenar a la ultraderecha



este #12J tienes los mismos argumentos para votar al Partido Socialista.



? #12J #VotaIdoia #VotaPSE pic.twitter.com/23XDUUJVGg — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) July 9, 2020

PP+CS: ITURGAIZ HACE UN LLAMAMIENTO PARA CONCENTRAR EL VOTO de centro-derecha

???? El constitucionalismo sólo tiene una opción este #12J ?? la coalición PP+Cs #UnPlanParaElFuturo



??El resto pueden acabar dándole más poder a los que quieren romper con la Constitución



?? Así lo ha dicho @carlositurgaiz pic.twitter.com/gp3lBbImbz — PP vasco + Cs (@PPmasCs) July 9, 2020

Líderes de partidos 'verdes' de Europa apoyan a la candidatura de Equo Berdeak

