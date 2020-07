Seguridad para votar: mascarillas, gel, señales en el suelo, distancia....

Mascarillas, gel de limpieza, señales en el suelo, distancia en la espera... Un protocolo para votar con seguridad

euskadi afronta hoy la jornada electoral más atípica de cuantas se han producido debido a la pandemia de la covid-19, lo que obliga a las autoridades a garantizar la mayor asepsia en los colegios y evitar un posible rebrote del virus.

Desde que el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció la fecha de los comicios previstos para el 5 de abril pasado y que fueron aplazados por la pandemia, el Gobierno vasco ha estado trabajando en la elaboración de unas directrices sanitarias para garantizar el ejercicio al sufragio en las condiciones más seguras posibles.

La campaña ya ha estado marcada por esta "nueva normalidad" y los candidatos no han podido estrechar manos, dar abrazos ni repartir besos, globos, flores u otros elementos de propaganda.

Para la jornada de votación, el Ejecutivo de Gasteiz ha editado el tradicional manual, con un anexo referente a la situación generada por el coronavirus, para los miembros de las 2.678 mesas electorales que se colocarán en los 761 colegios. Esta es ya una de las novedades de esta cita electoral: 41 colegios más que en los anteriores comicios, para intentar espaciar aún más la afluencia de votantes.

Se había hablado de la posibilidad de establecer franjas horarias para que determinados colectivos ejercieran su derecho al voto, pero esto ha sido descartado por el Gobierno vasco al entender que eso podría contravenir el derecho de los ciudadanos a utilizar toda la franja horaria de apertura de colegios.

Eso sí, la Administración vasca recomienda a los electores que antes de salir de casa comprueben su tarjeta censal del INE y tengan claro dónde tienen que acudir a votar, para tratar de evitar que deambulen por los colegios, unos centros que deberán ser ventilados antes de su apertura y después del cierre, así como desinfectados en las zonas de mayor uso.

Geles hidroalcólicos a la entrada de los colegios y en las propias mesas electorales, contenedores y papeleras para recoger el material desechable, marcas en el suelo para definir el tránsito de la gente cambiarán por completo la fisonomía de la jornada electoral.

De hecho, alguno de estos cambios, como que no haya "necesidad de aislarse manipulando la cortina separadora" de las cabinas de votación, ha provocado alguna queja sobre si se va a garantizar el debido secreto en el ejercicio del voto.

El Gobierno vasco también ha establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas, tanto de las personas que van a formar parte de las mesas como de los electores, a quienes se podrá requerir que se las retiren en el momento de depositar la papeleta si su identificación no es posible.

Una identificación que, como siempre, se hará con los documentos establecidos, que en esta ocasión no deberán ser cogidos por los miembros de la mesa con el objeto de evitar una posible propagación del coronavirus por el contacto con la documentación de muchas personas.

Todos los protocolos de seguridad se mantendrán este 12 de julio desde antes de la apertura de los colegios hasta los recuentos por parte de las juntas electorales, especialmente los de distanciamiento de un metro y medio entre personas.

Estos nuevos protocolos de la nueva normalidad van a hacer que el gasto por mesa electoral, de 300 euros, se haya visto incrementado en 95 euros para esta cita electoral por la compra de material necesario para garantizar la seguridad sanitaria.

18 CANDIDATURAS El Boletín Oficial del País Vasco publicó hace unas semanas las 18 candidaturas proclamadas y que concurren a las elecciones del 12 de julio, una más de las que se presentaron en los anteriores comicios de septiembre de 2016.

Hay doce partidos o coaliciones que concurren en todos los territorios. Son PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PSE, PP+Ciudadanos, Equo-Berdeak, Vox, el partido animalista Pacma, Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero, Libres por Euskadi y Escaños en Blanco.

Además, la Liga foralista ha presentado candidatos en Bizkaia y en Araba. Y otras cinco candidaturas concurren en un solo territorio. El Partido Comunista de los Trabajadores y el Partido Humanista se presentan exclusivamente en Bizkaia, la Unión Cristiano Demócrata Española y el Partido Libertario han conseguido cerrar sus listas en Gipuzkoa, mientras que Ongi Etorri solo aparecerá en las papeletas de Araba.

Respecto a los comicios de 2016, las candidaturas se incrementan en tres en Gipuzkoa y en dos en Araba, hasta sumar 14 opciones en los dos territorios, mientras que en Bizkaia no hay variaciones respecto a hace cuatro años y las candidaturas se mantienen en 15.

PAPELETA ESCRITA, VOTO NULO El voto blanco, el voto nulo y la abstención suelen generar dudas entre los electores. El voto nulo se produce cuando se deposita en la urna una papeleta no válida de forma voluntaria o involuntaria. Se contabiliza como voto nulo una papeleta rota, escrita o que no deja claro el sentido del voto. Además, en otras ocasiones, el voto nulo se vincula con el descontento de los votantes que no introducen en el sobre la papeleta oficial, sino cualquier otro mensaje. El sufragio nulo no se incluye en el computo de los votos.

Votar en blanco consiste en depositar en la urna un sobre vacío. Suele significar que el votante no comparte los mensajes de ninguna de las candidaturas, pero en cambio, sí quiere participar en el sistema electoral. El voto nulo se contabiliza y suele beneficiar a los partidos grandes puesto que pone más difícil a los pequeños alcanzar el 3% de los votos necesarios en cada circunscripción para tener representación.

Ésta es la clave para que partidos como Vox obtengan representación en el Parlamento Vasco. Ninguna de las encuestan da a la formación de extrema derecha los votos suficientes para superar el umbral del 3%, pero algún sondeo sitúa al partido de Abascal muy cerca. En 2016 Vox solo se presentó en Araba. El candidato era el fallecido Santiago Abascal Escuza, padre del líder la formación. Obtuvo 771 votos, apenas el 0,5% de los votos registrados en el territorio.

el protocolo

Limpieza. Los locales electorales se limpiarán y desinfectarán antes, durante y después de la jornada electoral.

Distancia. Entre las mesas electorales habrá una distancia mínima de dos metros y los miembros de la mesa estarán separados por al menos 1,5 metros.

Señales. Se colocarán marcas en el suelo para que se mantengan las distancias entre votantes durante la espera para depositar el voto en la urna.

Mascarilla. El uso de las mascarillas es obligatorio en todo momento en el interior de los locales. El votante podrá retirar momentáneamente su mascarilla para que la mesa electoral pueda reconocer su identidad, manteniendo la distancia de seguridad en todo momento.

Identificación. Se procurará prescindir de la entrega física de la documentación personal (DNI u otros) o del sobre de votación a la presidencia de la mesa, bastanto con su exhibición.

Los colegios electorales deberán ser ventilados antes de su apertura y después del cierre. Las zonas de mayor uso deberán ser desinfectadas