Iriarte denuncia la "desinformación" sobre Ordizia y pide la "verdad"

Iriarte pedido que no se juegue con la salud pública

Iriarte pedido que no se juegue con la salud pública EH bildu

La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha denunciado este jueves la "desinformación" del Ejecutivo vasco sobre el brote de coronavirus de Ordizia, ha pedido que no se juegue con la salud pública y ha dicho que los vascos se merecen un Gobierno que diga "toda la verdad".

En el penúltimo día de la campaña electoral de los comicios el 12 de julio, Iriarte ha presidido un mitin electoral en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz en el que también han tomado la palabra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el cabeza de la candidatura por Álava, Mikel Otero.



Brote de Ordizia

La intervención de Iriarte ha estado centrada en el brote de la covid-19 originado en Ordizia, que suma ya 58 contagios en este municipio, en otros del Goierri y en alguno en Bizkaia. Ha lamentado la falta de información sobre el número real de contagios y el "baile de cifras" del Gobierno vasco que lo único que hace, a su juicio, es alimentar la confusión y el miedo en la ciudadanía.

El PNV y el PSE, ha continuado no quieren que se hable del virus, no quieren oír que la cifras de Euskal Herria son "las peores del mundo". La candidata a lehendakari ha insistido que es "inmoral" anteponer "los intereses económicos y partidistas a la salud de las personas".

También ha asegurado que no se le va a olvidar nunca la imagen de los profesionales de Osakidetza trabajando con "bolsas de basura" en la cabeza durante la pandemia. "Siguen desprotegidos" porque el Gobierno vasco no tiene planes claros y porque los recortes continúan. "A ver si lo entienden de una vez, Osakidetza no es propiedad de ningún gobierno, sino de todos los vascos", ha subrayado.



Transformación nacional y social

Por su parte, Otegi ha opinado que la covid-19 no es el origen de todas las crisis, sino que ha acelerado las que venían de atrás. Ha explicado que EH Bildu aspira a ser la "chispa" que ponga en marcha procesos de transformación nacional y social. "Aspiramos a cambiar las cosas radicalmente frente al modelo que representa el lehendakari que es el de narcortizar el país", ha remarcado.

Ha reclamado un Estado vasco para hacer frente a los problemas y acometer una gran transformación social radical porque el capitalismo "está poniendo en riesgo" las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Otegi ha insistido en que el domingo solo hay dos opciones y el único espacio político que le puede disputar la hegemonía a la derecha es EH Bildu.

Ha acusado al PNV y al Gobierno de Iñigo Urkullu de no respetar el medio ambiente, de hablar solo "con los suyos", con los "enchufados" de las OPEs que amañan y de hacer concesiones como las de los vertederos a empresarios, privatizando sectores esenciales "para que hagan negocios".

Por ello hay que cambiar, ha dicho, de "rumbo y de dirección" con un "coche made in Euskal Herria" que no contamine, que garantice la igualdad, los cuidados de mayores y que no mire a Madrid sino al norte de Europa.

También se ha referido al candidato a lehendakari de la coalición PP-Cs, Carlos Iturgaiz, a quien parece, ha ironizado, que han "criogenizado" y lo han despertado 20 años después porque ha sido incapaz de evolucionar.

"Queremos que Euskal Herria sea un territorio libre de fachas". "En este país no caben ni racistas, ni homófobos ni fascistas", ha concluido el dirigente abertzale.

Mikel Otero ha pedido que ahora que la ultraderecha "enseña los dientes", en alusión a Vox y su posible entrada al Parlamento Vasco por Álava, todo el voto de izquierdas se concentre en EH Bildu el domingo para construir "un muro de contención antifascista"