Iturgaiz advierte que las competencias son para ayudar a los vascos

El candidato a la lehendakaritza por la coalición PP+CS, Carlos Iturgaiz, tomo parte la mañana del martes en un acto sectorial en Bilbao en apoyo a los autónomos, junto al número dos de la coalición por Bizkaia, Luis Gordillo, y la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González.

Iturgaiz advirtió al PNV de que "las competencias no están para satisfacer la voracidad nacionalista sino para ayudar a los vascos que generan riqueza", y ha criticado que las ayudas autónomos del Gobierno Vasco son "puro electoralismo y no resuelven nada".



En su intervención, ha recordado que "hoy hay 1.700 autónomos menos que antes de la pandemia" y ha destacado que Euskadi es una de las comunidades autónomas en la que "más autónomos se han quedado por el camino". "1.700 familias invisibles para Urkullu, invisibles para el PNV", ha denunciado.



En ese sentido, ha afirmado que en el País Vasco "hay más de 170.000 autónomos que necesitan algo más que un mini programa que sólo les ayuda como máximo en 3.000 euros para el alquiler y que ya se han terminado".



"Unas ayudas a autónomos -ha criticado Iturgaiz-, que son puro electoralismo, un plan de medio pelo con cifras que queden bien pero que en realidad no resuelven nada".



Tras afirmar que "los autónomos se merecen más, mucho más que esta propaganda barata del PNV", Iturgaiz ha destacado que Euskadi es la comunidad autónoma "con mayor capacidad de decisión sobre impuestos y fiscalidad" "Y el nacionalismo nos condena a pagar más y más porque sus fiestas ideológicas cada vez cuestan más y más, y no le importa que mientras, por el camino, cierren negocios, autónomos dejen su actividad y las familias vivan más angustiadas por el futuro", ha añadido.



Carlos Iturgaiz ha señalado que "no hay más que comparar los datos" y ver que "el plan del PNV para autónomos es de 16 millones de euros, mientras que el gasto del Gobierno del PNV en altos directivos es de 56 millones". "Comparad y ver dónde tiene el nacionalismo puesto Urkullu su interés", ha criticado, para advertido de que "las competencias no están para satisfacer la voracidad nacionalista sino para ayudar a los vascos que generan riqueza".



Un "plan de choque"

El candidato de PP+CS ha propuesto que los autónomos puedan flexibilizar el pago de sus impuestos, y abonen a Hacienda sólo aquellas facturas que hayan cobrado, ya que, "con la dura crisis económica que se nos viene encima necesitan todo el apoyo del Gobierno".

Asimismo, cree urgente un 'plan de choque' para salvar al comercio y la hostelería en Euskadi, desarrollar la Ley de Emprendedores "que el PNV tiene en un cajón" y que se prestigie el trabajo de los autónomos.

Iturgaiz ha afirmado que el voto a PP-CS "sirve para apoyar a comerciantes y hosteleros, para defender a los autónomos y para reactivar le economía y el consumo", por lo que ha animado a "todos los que estén preocupados por lo que ocurre en el País Vascos a votar el próximo 12 de julio y a hacerlo a esta coalición".

Así, a hecho un llamamiento al "voto útil" porque "España necesita la suma para afrontar los retos importantes sin improvisaciones características de Urkullu, y de su socio Sánchez".

"Necesitamos un grupo constitucionalista fuerte como dique de contención al nacionalismo que busca dividir a los vascos. Y ese dique es la coalición PP+Cs", ha manifestado.

Iturgaiz ha señalado que el papel de la coalición que representa es "defender la Constitución, la unidad de España y las libertades", y, por ello, ha considerado "importante que todos los vascos se acerquen el próximo domingo a votar" y que quienes votaron a PP y Ciudadanos en las pasadas elecciones "concentren su voto en esta coalición porque no podemos dejar que nuestro país lo construyan otros por nosotros".