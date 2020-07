Idoia Mendia: "Ni EH Bildu va a votarme como candidata, ni yo voy a votar a Maddalen Iriarte"

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari de los socialistas vascos ha vuelto a negar en una entrevista en Euskadi Hoy Onda Vasca la posibilidad de formar parte de un tripartito junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos. "Hay un partido que no ha hecho los deberes en cuanto a memoria histórica se refiere. Hasta que no haya unas bases éticas compartidas no hay acuerdo posible. Ni EH Bildu va a votarme como candidata, ni yo voy a votar a Maddalen Iriarte".

Idoia Mendia ha recordado que su formación ha condenado los Gal y ha asegurado cuestiones de este calado se deben aclarar en los tribunales. "Si alguien considera que los informes de la CIA aportan algo nuevo que lo lleve a los tribunales. Las comisiones parlamentarias no son útiles.

La candidata a lehendakari del PSE se ha mostrado abierta a reformar el Estatuto. Ha dicho que el acuerdo es posible siempre que se apruebe un texto que represente a toda la sociedad vasca. "Debe haber un mínimo consenso y todos tenemos que ceder. No vamos a estar ahí ante propuestas de reforma inviables" ha añadido Mendia.

Mendia dice que los escaños del PSE seguirán utilizándose para aportar estabilidad a Euskadi. "Hace cuatro años, nuestros resultados fueron muy pobres, pero tuvimos una gran vocación de servicio de país y utilizamos nuestros escaños, los más útiles, para aportar estabilidad y moderación".