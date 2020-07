El PNV afea que el PP meta a C's "bajo el árbol de Gernika"

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, no tuvo ayer pelos en la lengua a la hora de calificar la visita que PP y Ciudadanos, unidos en alianza de cara a las elecciones del 12-J, brindan hoy a la Casa de Juntas de Gernika. Símbolo de las libertades vascas, Ortuzar afeó a los populares vascos, "los supuestos foralistas", que vayan a "meter el caballo de Troya", en referencia a un partido como Ciudadanos que ha cuestionado en numerosas ocasiones el autogobierno vasco, en tan emblemático lugar.

En un acto en Gasteiz, el máximo dirigente del PNV calificó de "alucinante" la visita que la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, realiza a mediodía a Gernika. No en vano, Ciudadanos apuesta por suprimir dos piezas clave del autogobierno como el Cupo –que en numerosas ocasiones ha tildado de "Cuponazo"– o el Concierto Económico. "Hay quienes afirman que nuestro autogobierno es una ensoñación nacionalista. Y hay quienes van más lejos y afirman que es además un privilegio. Me imagino que seguirán manteniendo su idea de suprimir el Concierto Económico, de limitar nuestra autonomía, de laminar nuestros rasgos diferenciales... No lo dirán, pero lo pensarán, y lo que es peor, si pueden lo harán", afirmó.

Así, no es de extrañar que se mostrara sorprendido por la visita a la villa vizcaina, en la que además participará el presidente del PP, Pablo Casado. "Es increíble que un partido que se dice foralista se preste a meter en nuestras instituciones, y por la puerta de atrás, a quienes reniegan de la esencia del autogobierno vasco", según profundizó. Por último también tuvo palabras de reproche hacia Vox, el "primo de fachasol" de "los hermanos gemelos de la derecha española", con "la campaña que están haciendo, que es asquerosa, y los sobres que hemos recibido en nuestras casas... La Junta Electoral ha dicho que es legal. Será legal. Pero es una vergüenza y un insulto para toda esta sociedad. También esos talarían bien a gusto el árbol de Gernika", sentenció.

Es por ello que el burukide jeltzale llamó a llenar las urnas de papeletas del PNV en las elecciones autonómicas del 12-J. "Nosotros queremos justo lo contrario de los que mañana –por hoy– van a ir a Gernika. Queremos más autogobierno, más fuero, más Concierto Económico, porque eso es más y mejor progreso para esta sociedad", señaló.