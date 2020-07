Urkullu asegura que nadie le puede dar "lecciones de justicia social" al PNV

El Lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "están de sobra" planteamientos de tripartitos de izquierdas entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE que quieren "estigmatizar" a la formación jeltzale, cuando nadie le puede dar "lecciones de justicia social".



En un desayuno de Foro Nueva Economía, Urkullu ha considerado que se trata de un planteamiento teórico "que responde a otras épocas". En este sentido, ha indicado que "las palabras están muy bien, pero es necesario valorar los hechos", que, a su juicio, demuestran que, durante las décadas que han gobernado, los jeltzales "ha hecho que Euskadi sea la Comunidad Autónoma con más cohesión social en el Estado ".



En esta línea, ha recordado que solo en el periodo 2009-2012 el PNV ha estado fuera del Gobierno Vasco, al acceder a él el PSE-EE con el apoyo del PP, "aprovechando la ausencia de representación de la izquierda abertzale en el Parlamento Vasco y desplazando a la oposición al partido ganador", la formación jeltzale.

Por ello, ha explicado que esta es una de las "lecciones aprendidas" del pasado, la posibilidad del "desplazamiento de las formaciones políticas más votadas". "Habría que ver si alguien tiene esa tentación a futuro también en Euskadi", ha manifestado.



Además, ha destacado que el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, "ha reconocido las políticas sociales que se aplican en Euskadi como referentes" y, de hecho, se ha aprobado un Ingreso Mínimo Vital (IMV) en base a la RGI implantada en la Comunidad Autónoma Vasca.





Modelo de estado

Tras reconocer que los planteamientos de pactos de izquierdas "teóricamente pueden ser muy seductores", ha señalado que, "luego hay que ver los hechos, la práctica". "Y en el ámbito de derechos sociales y justicia social, nadie va a dar lecciones al PNV ni a este Lehendakari", ha dicho.En todo caso, no descarta que pueda "haber tentaciones" de conformar ese tripartito tras el, pero ha precisado que el propio PSE-EE "es consciente de toda esta historia que, en buena parte, la hemos construido conjuntamente".Asimismo, ha recordado que, en el pasado mandato autonómico, ha existido una coalición de Gobierno Vasco entre PNV y los socialistas, que se extiende a diputaciones, ayuntamientos, y que "también tiene una correspondencia" con "la fórmula de Gobierno español".También ha destacado que eldel Ejecutivo vasco se aprobó con la abstención de nueve de los once parlamentarios de Elkarrekin Podemos tras alcanzar un acuerdo.El candidato del PNV a la reelección como Lehendakari ha señalado que, "más allá de la adhesión que pueda haber a una fórmula concreta de modelo de estado, lo que sí está claro es que Euskadi esy que los vascos siguen avalándolo".En este sentido, ha dicho que, "sin renunciar a sus señas de identidad, a sus aspiraciones fundacionales", la formación jeltzale es "muy consciente de que la praxis política tiene que venir acompañada de una adhesión social", que debe realizarse "mediante una construcción social de un pueblo que es plural, para ir dando pasos progresivos en ganar cotas de autogobierno"."Ese es el propósito del PNV, desde su consciencia de ser un pueblo con identidad propia, ir ganando cotas de autogobierno progresivo en un contexto europeo", ha indicado.Por ello, ha explicado que los jeltzales, en materia de, reivindican "el reconocimiento nacional de Euskadi en base a su identidad, y un sistema de garantías, bilateral con el Estado, que se refleja en la interpretación de pacto que se ha hecho del Estatuto de Gernika".Tras apuntar que 40 años después esta"sigue sin ser cumplida", ha recordado que es el único Estatuto que no ha sido renovado y que "el pacto exige un cumplimiento basado en un sistema bilateral de garantías y, en un contexto como el actual, que Euskadi pueda tener una proyección de representación institucional en el ámbito internacional"."No somos un Estado, por tanto, no vamos a ser miembros de lani del, pero hay otros ámbitos, como elo la regiones con capacidad legislativa singular, que es donde los entes subestatales, podemos tener mucho que decir en el proceso de construcción de abajo a arriba de la UE", ha dicho.Urkullu ha recordado que ha concluido una legislatura con unque ha contado con una ponencia de autogobierno y que ha trabajado "en función de unas bases y principios" que los grupos han presentado, con designación de expertos jurídicos para trasladar un borrador de texto articulado, entregado en la Cámara el pasado mes de enero."Queda para la próxima legislatura seguir trabajando en una ponencia de autogobierno y sea el Parlamento el que decida lo que tenga que ser el estatus político a futuro de la Comunidad Autónoma Vasca", ha añadido.Por ello, ha emplazado a "echar la mirada atrás" en el pasado reciente y no a determinados planes, como el denominado 'plan Ibarretxe', aprobado en la Cámara en 2004 como reforma del Estatuto, que no fue admitida a trámite en el Congreso.En este sentido, ha subrayado que el compromiso del PNV es el de la actual modificación estatutaria que busca "el acuerdo interno en Euskadi y pacto con el Estado". Asimismo, ha recordado que EH Bildu ha aprobado en la Cámara vasca "un régimen de bilateralidad" con el Estado.