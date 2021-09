"Mi objetivo es que Patinter siga creciendo. Es referente en el mercado y cuenta con más de mil camiones propios"

Patinter, la conocida empresa de transporte discrecional de mercancías por carretera, tanto nacional como internacional con sede principal en Portugal, continúa creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos con delegaciones. Fundada en 1968, es referente en el transporte de mercancías por carretera, prestando servicios a diferentes industrias como la del automóvil, agroalimentaria o de bienes de consumo. Su larga trayectoria en el mercado así lo avalan. Actualmente cuenta con delegaciones en Francia, Alemania y España (Gasteiz). Álvaro Cabrero, nombrado recientemente director administrativo de la empresa en esta sede, asume con ilusión su nuevo puesto que lo ocupa desde la sede de Araia. "Mi objetivo es que siga creciendo", afirma.

La empresa lleva 50 años en el mercado. Es una empresa que se fundó en Francia, pero por diversas circunstancias, una serie de empresarios portugueses se quedaron con la sociedad y de ahí nació Patinter, que actualmente es referente en el mercado del transporte y cuenta con más de mil camiones propios.

¿Cuáles son los servicios que prestan en Patinter?

Nuestra flota está compuesta por camiones lonas, camiones frigoríficos y luego tenemos un tráfico muy importante de contenedores marítimos. Estos llegan a los puertos, los cargamos y los llevamos donde haya que entregarlos. Por otro lado, también contamos con mercancía frigorífica, farmacia, alimentación€ Al mismo tiempo contamos con un componente muy alto de clientes de automoción, pero tocamos todos los sectores.

Nos dedicamos al transporte por carretera y nos centramos solo en Europa: Portugal, España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Todos ellos son el 90% de nuestro trabajo. Después, en el resto de los países europeos, puntualmente también vamos a Suiza, Italia€ pero en menor medida.

Como nuevo director administrativo afronta una nueva etapa, ¿qué retos se plantea para la empresa?

Primero, como toda empresa, crecer. Luego también me interesa la gente de la empresa, los trabajadores y su seguridad. Sobre todo que haya buen ambiente de trabajo, sea segura y centrarnos en la formación porque cada vez en más importante que nuestro equipo esté preparado para desempeñar correctamente su labor. Somos un sector en el que se producen muchos accidentes ya que estamos en la carretera. La lluvia, los viajes largos€ son factores que hay que tener en cuenta. Más del 90% de nuestros trabajadores son conductores y son el pilar fundamental de esta empresa. Por eso lo que nos interesa es que nuestros conductores no tengan accidentes y estén bien cuidados.

Exterior de las instalaciones de Patinter en Gasteiz, y arriba, empleados en el interior. Foto: cedida

Sobre todo en todo aquello referente a la protección de riesgos para evitar accidentes en carretera. También en cursos de manejos de vehículos, de estiba€ Vamos actualizando periódicamente todos esos conocimientos para que estén todos al día. Por otro lado, contamos con una formación interna en la que van pasando todos los chóferes, por ejemplo, sobre la carga aérea, frigoríficos€ tienen que saber cómo es el funcionamiento. Sin duda, nos adaptamos a los tiempos y a las necesidades.

¿Cómo respondieron los trabajadores y la empresa durante la época más crítica de la pandemia?

Lo vivimos con bastante incertidumbre, pero finalmente lo hicimos bastante bien y trabajamos muy duro. Somos un sector esencial de primera necesidad y eso ha quedado bastante claro. En los primeros dos o tres meses, por el confinamiento, el trabajo se hundió, pero a partir de ahí rápidamente nos pusimos al día y todos los chóferes se pusieron a trabajar sin cesar para poder transportar toda la carga necesaria a diferentes puntos de Europa. Tal fue la demanda que incluso hemos aumentado la flota. El año pasado lo acabamos con 40 camiones (en España), y ahora mismo estamos en 60. Ha habido que adaptarse rápidamente a las demandas de cada país.

¿Les está afectando la falta de microchips?

Sí, porque principalmente tenemos varios clientes de la industria de la automoción que son fabricantes de vehículos y no pasan por un buen momento porque no pueden llevar a cabo los trabajos: algunos han tenido que recurrir a EREs, otros han suprimido turnos€ Sin embargo, trabajos como este han caído pero en otros hemos aumentado clientes, así que hemos compensado.

Se habla del transporte sostenible, ¿qué opinión tiene?

Aquí, en España, por el tipo de transporte que hacemos, que es transporte internacional y transporte nacional, las autonomías con las que cuentan los vehículos eléctricos no son viables. Es cierto que en Portugal ya tenemos una pequeña flota eléctrica y nos estamos empezando a fijar en ellos porque puede ser parte del futuro. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer porque no hay electrolineras por lo que para el transporte internacional no lo vemos factible por el momento. He de destacar también que los últimos 20 camiones que hemos incorporado este último año son de ultima generación e incorporan motores que contaminan lo menos posible.