Euskadi presenta su ecosistema de startups e innovación en el Mobile World Congress

Euskadi tendrá un papel protagonista en uno de los principales eventos de emprendimiento tecnológico a nivel mundial como es el Mobile World Congress que se celebra esta próxima semana en Barcelona. Dentro del foro 4YFN (Four Years From Now), centrado en startups digitales, Gobierno vasco y empresas presentarán al mundo algunos de sus principales proyectos emergentes dentro de un congreso que se considera vital para tejer alianzas entre compañías y lograr el respaldo de los inversores en este ámbito.

El Mobile World Congress que acoge cada año la capital catalana es la gran referencia mundial en comunicación móvil, con todo lo que rodea a este sector a nivel de nuevas tecnologías e I+D. En 2020 fue suspendido por la pandemia de covid y el año pasado la feria se celebró a medio gas, por lo que se espera que el encuentro que arranca este próximo lunes sea el punto de arranque hacia la normalidad. Se espera que pasen por las instalaciones del Mobile unos 60.000 visitantes, por debajo de los más de 100.000 de 2019 pero en todo caso ya con cifras que reflejan que lo peor de la pandemia queda atrás.

Euskadi se ha hecho fuerte dentro del espacio 4YFN, centrado en las startups, en el que tendrá su propio stand donde se irán presentando las principales iniciativas innovadoras vascas y algunas de las herramientas de apoyo desde la administración. Así, tanto empresas de industria 4.0 como startups y otros agentes de emprendimiento se darán a conocer junto a representantes del Gobierno vasco y de la Spri.

El gran objetivo es presentar a Euskadi como uno de los ecosistemas de referencia para startups tecnológicas, integrado por más de 900 firmas emergentes, como señaló ayer el Ejecutivo vasco. Se trata de aprovechar un gran escaparate como es Mobile World Congress para dar un empujón a estos proyectos para lograr tamaño y un espacio consolidado en el mercado. Euskadi cuenta con firmas innovadoras en la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la fabricación aditiva, la realidad aumentada y virtual o el e-learning (aprendizaje electrónico).

En este mismo espacio, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, presentará una nueva plataforma on line de acceso abierto que agrupa información actualizada de todo el ecosistema de emprendimiento de Euskadi y que busca dar visibilidad a las startups.

La consejera ha sido invitada por la dirección del Mobile para participar en una mesa redonda sobre liderazgo digital que reunirá, según informó el departamento de Desarrollo Económico, a diversos líderes influyentes de todos los sectores para debatir sobre las oportunidades de ampliar la adopción de tecnologías móviles como el 5G y sus aplicaciones, así como ayudar a reforzar las asociaciones para acelerar la transformación digital.

Reunión con Puigneró

Dentro de la agenda institucional, Tapia se reunirá en el marco del congreso de Barcelona con Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, cita en la que Tapia le presentará la Estrategia de Transformación Digital Euskadi 2025, aprobada hace menos de un año.

Se buscarán ámbitos de colaboración entre Gobierno vasco y Generalitat en nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o la Ciberseguridad, espacios en los que Euskadi ha hecho un gran recorrido en los últimos años.

El Gobierno vasco pondrá también en valor la iniciativa Bind 4.0, que ha contribuido a hacer crecer a más de 130 startups y desarrollado más de 200 proyectos de innovación, con 7 millones de facturación. Tapia explicará en Barcelona este modelo de colaboración entre empresas y startups acompañada de la firma tractora Unilever y de la startup Alumni Bigda Solutions.

el congreso

60.000 asistentes. La edición del Mobile World Congress de 2022, que se celebra la semana que viene, reunirá a 60.000 visitantes tras la cancelación de 2020 y el congreso a medio gas de 2021 por el covid. En 2019 se superaron los 100.000 asistentes.

Referencia mundial. El evento de Barcelona es la gran referencia en comunicación móvil y todo lo que rodea a este sector a nivel tecnológico. Es un ámbito de grandes posibilidades de expansión para startups.

bind 4.0

130

El programa de innovación del Gobierno vasco ha ayudado a ganar tamaño a 130 startups y ha impulsado 200 programas de innovación con una facturación superior a los siete millones de euros.