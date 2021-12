Lanbide lanzará una oficina virtual a finales de enero

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, presentó ayer jueves la Oficina Virtual de Lanbide, LanApp, un proyecto pionero en la Administración vasca que servirá para acercar el Servicio de Empleo "a las personas y a las empresas", ya que, a través de un dispositivo móvil se podrá acceder a todos sus servicios a partir de enero.

Esta iniciativa va en la línea de las medidas iniciadas al comienzo de la legislatura para ser "un servicio público real y un servicio de confianza al que recurran, tanto las empresas que buscan personal cualificado como las personas trabajadoras para contactar con esas empresas". En este sentido, afirmó que Lanbide da un paso más con la puesta en marcha de LanApp, la Oficina Virtual, que se convierte en la número 43 de la red. A través de ella, cualquiera podrá acceder desde un dispositivo móvil a todos los servicios que ofrece el Servicio vasco de Empleo.

LanApp, que estará operativa en enero, es un proyecto pionero en la administración vasca y casi en el Estado, puesto que solo Catalunya y Aragón cuentan con modelos de relación similares. "No hablamos de relación telemática, sino de una atención integral como la que se presta en cualquiera de las oficinas, pero con un servicio personalizado y accesible desde cualquier lugar", recalcó la vicelehendakari. Mendia precisó que no sustituirá "a la presencialidad", sino que se abre el servicio "a quienes por distintas razones ahora no acuden a las oficinas o tienen hábitos tecnológicos que les facilita ese contacto". Se trata de mantener la atención directa pero "sacar" Lanbide a las aplicaciones informáticas. Este servicio ha contado este año con una inversión de 500.000 euros para su puesta en marcha, y está previsto destinar otro medio millón de euros en 2022.