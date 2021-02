Diez gadgets tecnológicos clave para regalar en San Valentín

Se aproxima una de las fechas más señaladas para los enamorados. Tanto si eres de esas personas que adoran sorprender a su pareja con un detalle especial como si eres de los que no necesitan un día marcada en el calendario para hacerlo, esta lista es para ti. A continuación te traemos una recopilación de ideas románticas que no dejan de lado su aspecto funcional y práctico.

Instax Fujifilm Mini 11

Esta cámara instantánea es un triunfo asegurado. Las puedes encontrar en una amplia gama de colores para todos los gustos e incluye correa de mano y dos botones de obturador diferentes. Esta máquina dispara fotografías del tamaño de una tarjeta de crédito, ideales para guardar en la cartera o crear un pequeño álbum de recuerdos. ¡Nada como tener los mejores momentos de la vida en formato físico!

Wacom Bamboo Folio



Este cuaderno digital permite escribir o dibujar en cualquier papel con su lápiz , subir las notas a la nube y digitalizarlas automáticamente con tan solo pulsar un botón. Será el mejor acompañante de los que se pasan las horas dando vida a nuevos relatos o garabateando todo lo que observan a su alrededor. Y, por supuesto, también es muy útil para el ámbito académico o profesional.

Kindle Oasis

Ya lo decía George R.R.Martin, "un lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una". Si tu pareja es de las que disfruta estando enfrascada en una historia, aprovecha este San Valentín para regalarle este libro electrónico. Está dotado de un diseño ligero y ergonómico, con luz cálida ajustable, resistencia al agua y conectividad wifi.



Xiaomi Mi Band 5: Pulsera de Actividad

La archiconocida pulsera inteligente de Xiaomi reúne todas las condiciones para convertirse en un must-have en el día a día. No es sorprendente que se trate de uno de los accesorios para móviles líder en ventas, debido a su precio económico y a su versatilidad. Este brazalete tiene incorporadas algunas opciones como una batería con autonomía de 14 días, modo de salud femenina, resistencia acuática, reconocimiento de 11 deportes... ¡y muchas más!

Cámara deportiva sumergible: APEMAN 4K

Un complemento imprescindible para los perfiles más aventureros e intrépidos. Si tu pareja es lo que se conoce como un "todoterreno", le encantará tener en vídeo sus hazañas deportivas, ya sean a través del agua, en tierra o en el aire.

Disco duro externo portátil: WD Elements de 1 TB con USB 3.0

Vale, puede que no sea el arquetipo de regalo romántico. Sin embargo, no cabe duda de que será de gran utilidad para llevar archivos importantes en cualquier desplazamiento, hacer una copia de seguridad o incluso tener a buen recaudo los vídeos y fotos de vuestro último viaje juntos.



Chromecast con Google TV

Google y entretenimiento son una combinación con la que siempre se acierta. Las posibilidades que ofrece este gadget son infinitas: mando y asistencia virtual, resolución hasta 4K con HDR, control por voz, interfaz intuitiva, etc. Y como añadido extra: si queréis divertiros en pareja, probad a jugar a cualquiera de los videojuegos compatibles con Chromecast. Solo necesitaréis utilizar vuestros smartphones como controlador y el televisor como pantalla. Os esperan propuestas como Angry Birds Go, Alien Invaders o Just Dance Now.

Samsung Galaxy SmartTag

Las relaciones en las que predomina el equilibrio son las más llevaderas. Por ejemplo, una pareja compuesta por una persona previsora y una despistada. En el caso de que tu pareja pertenezca al bando "no me olvido la cabeza porque la llevo pegada al cuerpo", el SmartTag le hará la vida mucho más simple. Ahórrale la búsqueda frenética de llaves, mochila o cartera a última hora con este dispositivo de rastreo.



Limpiador facial eléctrico Luna 3, de Foreo

Este cepillo facial masajea y elimina las impurezas de la piel y ofrece una limpieza propia de un spa. Según las reviews de belleza, es el producto estrella para decirle adiós a las líneas de expresión, la pérdida de elasticidad y luminosidad, las arrugas o los poros obstruidos, y esta diseñado para atender específicamente las necesidades de cada tipo de piel. Si se conecta a la aplicación móvil de Foreo, presenta cuatro modos de masajes personalizados.



Dodow

Este metrónomo luminoso tiene la capacidad de ayudar a conciliar el sueño más rápido de forma natural y sin medicamentos. Una forma alternativa de mejorar la calidad de vida y la salud de tu pareja. Recomendado para mujeres embarazadas, personas que padecen ansiedad, estrés, insomnio crónico o aquellas que viven en lugares ruidosos.