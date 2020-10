El empleo aumenta en septiembre en Euskadi de la mano de los servicios

BILBAO – La pandemia de coronavirus está produciendo efectos inhabituales en la actividad económica y así hay que valorar, además de positivamente, que el mes de septiembre haya sido sorprendentemente bueno en el mercado laboral vasco pues el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 7.343 personas respecto a agosto, hecho que ha ayudado a que en las colas del paro estén apuntados 1.692 trabajadores menos que en el mes precedente, principalmente en el sector Servicios donde el desempleo se ha reducido en 1.572 personas. Y eso que, históricamente, setiembre no suele ser un buen mes para la contratación laboral más allá del sector de educación con la vuelta al colegio.

En todo caso, la realidad de los números muestra que septiembre ha sido el primer mes desde que se desencadenó la pandemia de coronavirus, en el ya lejano marzo, en el que se ha creado empleo en la CAV. Obviamente, los trabajadores sometidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) siguen oficialmente con empleo y habrá que ver la evolución en los próximos meses pero mientras tanto los datos del Ministerio de Trabajo son una pequeña gran alegría para Euskadi.

Pese a la mejoría registrada en septiembre, la evolución del mercado laboral vasco sigue estando lastrada por las afecciones en el empleo derivadas de la menor actividad por causa de las restricciones generadas por el covid 19, y la evolución interanual del empleo sigue siendo negativa. De hecho, al cierre de septiembre había en las listas de Lanbide, nada menos que 31.124 parados más que hace un año, con un crecimiento del 27,3%.

En este sentido, la vicelehendakari y consejera de Trabajo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, señaló que hay que valorar con "prudencia" aunque con "esperanza" el descenso del desempleo en un 1,16% en septiembre pero no hay que olvidar que "todavía hay 144.758 personas desempleadas y que nos necesitan".

Los datos difundidos por los Ministerios de Trabajo, y de Seguridad Social señalan que la evolución del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre en el conjunto del Estado español ha sido en 2020 la mejor de toda la serie histórica.

En la CAV, finalizado el verano, se contabilizan aún 144.758 parados, pese al recorte de 1.692 sobre el mes de agosto, un 1,16% menos. Los afiliados a la Seguridad Social en Euskadi, los que hacen posible con sus cotizaciones que el sistema se mantenga, ascienden a 945.935, con un alza mensual de 7.343 trabajadores, un 0,78%. Aunque se ha generado empleo en los tres territorios de la CAV, el paro sí ha bajado en Bizkaia y Gipuzkoa pero no en Araba, donde ha vuelto a crecer un 0,45% en setiembre.

En el conjunto del Estado español, la cifra de personas sin trabajo inscritos en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se eleva a 3.775.486, con un descenso mensual de 26.329 personas (-0,69%) y el total de afiliados a la Seguridad Social llega a 18.876.389, lo que implica un alza de 84.013 trabajadores (+0,45%).

Esta favorable tendencia del mercado laboral del mes de septiembre supone un alivio para el conjunto del sistema pero no se puede obviar que, tanto en desempleo como en afiliación, la comparativa interanual es aún negativa. España tiene 696.774 parados más que hace un año y 447.062 afiliados menos. En el caso vasco, la pérdida de empleo en el último año se contabiliza en la CAV en 31.124 parados más y 15.647 cotizantes a la Seguridad Social menos.

Reacciones sindicales El sindicato mayoritario vasco ELA reconoció que los datos de setiembre suponen un "respiro" pero recordó que la evolución interanual "no es positiva" por lo que reivindica "otras políticas de empleo" porque "no se trata solo de crear empleo, sino en qué condiciones". ELA señaló que aunque el paro ha bajado este pasado mes en la CAV y Nafarroa, en comparación con las cifras de hace un año "los datos no son positivos pues actualmente hay 38.832 personas desempleadas más que hace un año en Hego Euskal Herria". Siendo, según ELA, los jóvenes los más afectados, con 19.016 parados, "un 61% más que hace un año".

LSB-USO señaló que "ningún septiembre venía con un porcentaje de paro interanual del 27,39%, y una recuperación tan mínima no es para presumir de nada". "Nos mantenemos con mas de treinta mil personas paradas en la CAV mientras encaramos un otoño plagado de incertidumbres. Los deberes están por hacer", indicó la secretaria general de LSB-USO, Maribel Muñoz.

Mercado laboral

Mujeres, la cara; jóvenes, la cruz

Mujeres. El Gobierno vasco y Lanbide definen el «perfil más característico« del trabajador que ha encontrado empleo en septiembre y el mismo se corresponde "con el de una mujer, de entre 35-44 años, con estudios universitarios, residente en Bizkaia y procedente del sector servicios". Desglosando los datos de la evolución del mercado laboral en la CAV se constata que desciende más el paro entre las mujeres (-1.024) que entre los hombres (-668) .

Jóvenes. Los datos de septiembre muestran fuertes diferencias entre los colectivos en función de su edad. Así, los menores de 25 años se erigen como el colectivo más castigado por el paro, en septiembre el desempleo creció entre ellos en 1.203 personas. ELA señala que el desempleo joven ha crecido un 61% en un año