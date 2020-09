Confirman la condena a Petronor e Iberdrola por un caso de amianto

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso de suplicación de Petronor a la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao, que condenó a Petronor SA e Iberdrola Generación al pago solidario de 324.540,69 euros a un trabajador enfermo afectado de mesotelioma pleural, tras trabajar en contacto y manipulando amianto en dichas empresas, que "incumplían absolutamente" toda la normativa preventiva vigente de Seguridad e Higiene, según ha denunciado Asviamie.

En un comunicado, la Asociación vasca de víctimas del amianto ha recordado que el citado juzgado les condenó, tras quedar acreditado, con prueba testifical, que el trabajador desempeñó su labor como empleado de las subcontratas (Itasa, Atefrisa, Kaefer, Masa Norte, Itasa Naval, talleres MNobibat) reparando tuberías y tanques recubiertos y aislados con amianto, durante la construcción de la Central Nuclear de Lemoiz, en tareas de mantenimiento de las Centrales Térmicas de Pasajes y Santurce y la refinería de Somorrostro, propiedad de Petronor,

Según ha señalado, se incumplía "toda la normativa de Seguridad e Higiene" ya que el trabajador "no fue informado del riesgo, ni se le entregaron prendas de protección, no recibió cursillos, no señalizaron la existencia de amianto, no se le doto de taquillas separadas para la ropa de trabajo y de calle, no se le lavo la ropa de trabajo y no se le realizaron reconocimientos médicos específicos".

En febrero de 2017, en un preoperatorio de una hernia, se le detectó un derrame pleural, placas y engrosamiento pleural calcificadas y mesotelioma epiteloide. En enero del 2018, el INSS le reconoce una Incapacidad Absoluta derivada de Enfermedad Profesional y Asviamie ha señalado que, revisada la documentación existente en Osalan, no existe referencia de que el trabajador esté en el registro de trabajadores expuestos al amianto, aunque tres de las empresas, en las que consta como empleado (Itasa, Itasa Naval y Kaefer Aislamientos) sí han estado registradas por manipular amianto.

Asviamie ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TSJPV, en la medida que "desbarata las maniobras" de Petronor para "reducir la indemnización, blanquear el incumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene con los trabajadores de las subcontratas o culpar a los hábitos de consumo de los trabajadores como causa de las enfermedades laborales".

Por último, ha calificado de "escandaloso", que empresas como Petronor e Iberdrola, "disponiendo de importantes" recursos humanos y técnicos para la prevención de los riesgos, "hayan ignorado la prevención del riesgo de las enfermedades profesionales, especialmente, el riesgo de las sustancias cancerígenas de los trabajadores de las subcontratas.