Oinatz Bengoetxea dejará la pelota profesional el 29 de enero en el Labrit

Oinatz Bengoetxea, Bengoetxea VI, dará por finalizada su carrera profesional como pelotari de la LEP.M el próximo 29 de enero. El pelotari de Leitza, de 37 años, disputará varios partidos de despedida en los principales frontones y pondrá el punto final a su exitosa carrera deportiva el 29 de enero en el Labrit de Pamplona.

"Hoy es un día un poco triste. Ha sido un privilegio total haber podido competir tantos años como profesional. He visto a muchos compañeros ya retirarse, y ahora es mi turno", manifiesta en un vídeo publicado por Baiko. "Estoy muy orgulloso de mi carrera deportiva, en la que he conseguido algunos títulos y he jugado grandes partidos que llevo en el corazón. Doy gracias de corazón por el apoyo de todos los pelotazales, de mi familia, y en especial a Bixente Artola, Txato, Arkaitz, mi hermano, y Asier, mi primo. Ellos han sido siempre mis referencias.

Bengoetxea VI: "Ha sido un privilegio" "Asko gozatu dut urte hauetan, eta pilota beti eramango dut bihotzean"

El delantero navarro es el último referente de una generación de grandes pelotaris, como así indican sus logros:

Palmarés profesional:

Campeón Manomanista: 2008, 2017

Campeón 4 ½: 2016

Campeón Parejas: 2015

Subcampeón 4 ½: 2012

Subcampeón Parejas: 2005, 2017

Campeón 4 ½ Navarro: 2011, 2012

Campeón Masters Manomanista: 2010

— Palmarés aficionado:

2002 Campeón del Mundo Individual

2002 Campeón de España Individual

002 Campeón de Navarra Individual

Su juego rápido, alegre y vistoso además de reportarle grandes triunfos, le han convertido en uno de los pelotaris más queridos por la afición pelotazale. Sus seguidores tendrán la oportunidad de despedirse de él en los siguientes frontones:



26/12 Bizkaia Frontoia (Bilbao)

02/01 Ogueta (Vitoria-Gasteiz)

16/01 Atano III (Donostia-San Sebastián)

24/01 Beotibar (Tolosa)

29/01 Labrit (Pamplona)



Estos son algunos de los datos más relevantes de la trayectoria deportiva de Bengoetxea VI:

Debut: 05/10/2002 en el Labrit de Pamplona

19 años como profesional

Más de 1.000 partidos disputados como profesional hasta ahora

7 finales disputadas

4 txapelas ganadas

Para Oinatz Bengoetxea "ha sido un privilegio poder haber jugado tantos años en profesionales", y se siente "orgulloso por todo lo que ha conseguido". Asimismo, Baiko Pilota le agradece al delantero de Leitza el trabajo y la dedicación de todos estos años y le desea mucha suerte en el futuro.