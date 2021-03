Espera a ritmo de victorias para Peio Etxeberria

ESTAR alejado de los focos del Parejas no ha hecho que Peio Etxeberria (Zenotz, 2017) haya bajado el nivel. Todo lo contrario. El delantero navarro está de dulce y los teloneros de los festivales acostumbran a ver grandes actuaciones suyas. En los once partidos que ha disputado durante 2021, logró llegar a 22 en ocho de ellos. Números que muestran su buen estado de forma y que evidencian que puede competir con cualquier rival en la cancha. Solo el alto nivel que hay entre los delanteros de Aspe le impiden hacerse con un hueco en el presente campeonato de Primera. Sin embargo, esta situación no le desanima. Su idea es clara. Trabajar y trabajar a la espera de que llegue la deseada oportunidad mientras no para de acumular victorias.

Las primeras pinceladas de esta buena dinámica de Peio Etxeberria se vieron en el Cuatro y Medio de Primera. El navarro preparó el campeonato con mimo y rindió a un altísimo nivel en los dos partidos que jugó. Primero dejó en el camino a Axier Arteaga con un contundente 22-8 y en la siguiente ronda puso a Erik Jaka contra las cuerdas. Solo un remate que se fue a la chapa por centímetros impidieron que el de Zenotz eliminara al campeón del Manomanista y al pelotari que acabó siendo el subcampeón en la jaula. Un duro mazazo que llenó su depósito de confianza de cara a compromisos futuros. "Aunque mi trayectoria es corta, creo que es el partido que mejor me he sentido físicamente de toda mi trayectoria. Estaba fuerte, me cansaba pero recuperaba pronto. No pudo ser pero eso queda ahí. Al final verse a uno mismo pelear contra los números uno es algo bonito y hay que seguir en esa línea", reconoce.

Esas buenas sensaciones son evidentes en los partidos actuales. No importa el rival o el compañero, el de Aspe se adapta a cada escenario para rendir a buen nivel. "Siempre cuando ganas ves la semana de diferente manera. La línea que seguimos es la correcta. La de la constancia, el trabajo y que los resultados no vienen de un día para otro. Tenemos mucha confianza en el grupo físico que tenemos y además de preparadores físicos, son buenas personas y nos aconsejan bien tanto a mí como a Joseba Ezkurdia, que somos los que entrenamos juntos", agradece el navarro. En esa línea de trabajo el presente queda por encima de todo lo demás. Los campeonatos futuros no quedan descuidados, pero el foco está puesto en el partido de la semana siguiente. "Sí que miramos a la meta del campeonato, pero siempre hacemos la planificación pensando en el siguiente partido", explica.

A pesar de su buen estado de forma, a Peio Etxeberria no le llega su momento en el Parejas de Primera. Danel Elezkano, Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia y Erik Jaka fueron los delanteros escogidos por Aspe para formar parte del campeonato. Manistas de mucho nivel que además tampoco han tenido que suspender ningún partido. "El nivel que hay en Primera es muy grande y parece que más aún en nuestra empresa. Son jóvenes, tienen muchísimo futuro y están en un estado de forma increíble", reconoce el navarro, que no esconde que jugar en los principales campeonatos es algo que "todos soñamos", pero también opina que lo importante no ocurre solo cuando se viste de blanco: "Soy de los de trabajar día a día. Es importante disfrutar de lo que haces, de cada partido. Lo bonito es el compañerismo que hay, venir a entrenar a gusto y llevarte bien con los compañeros. Eso es lo que más valor tiene de la carrera profesional".

El Parejas marca la actualidad de la mano, pero varios pelotaris, entre ellos el propio Peio Etxeberria tienen otro compromiso a la vuelta de la esquina, el Manomanista. El delantero navarro, pese a centrar su planificación en los partidos semanales, no oculta su ilusión de poder participar en este campeonato: "Desde aficionados me ha gustado mucho jugar el mano a mano y tengo un poco la vista puesta en él. Primero a ver si me dan la oportunidad de jugar y luego prepararlo bien". La ilusión por los retos futuros de un pelotari que trabaja y destaca en el presente.

