Una remontada con premio

Begoetxea-Martija 22

Elezkano-Aretxabaleta 20

Duración: 94:29 minutos de juego.

Tantos en juego: 7 de Bengoetxea VI, 5 de Martija, 8 de Elezkano II y 1 de Aretxabaleta.

Errores: 8 de Bengoetxea VI, 3 de Martija, 5 de Elezkano II y 5 de Aretxabaleta.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 6-3, 7-10, 8-11, 9-15, 11-16, 12-16, 13-17, 14-18, 19-19, 20-19, 20-20, 21-20 y 22-20.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la liguilla de clasificación de final del Masters CaixaBank disputado en el Frontón Municipal de Villamediana de Iregua. Media entrada. En el primer partido, Dario-Salaverri II ganaron a Zabala-Untoria (22-17).

bilbao – A la hora de entrar en el frontón la clasificación queda de lado y el cartón 22 es el único presente. Danel Elezkano y Andoni Aretxabaleta arrancaron el choque de ayer ya eliminados del Masters CaixaBank pero eso no les hizo dejarse llevar, todo lo contrario. Oinatz Bengoetxea y Julen Martija tuvieron que sufrir para sacar el partido adelante y por muchos momentos amenazó con escaparse de las manos. Solo la constancia de la pareja colorada le permitió mantenerse viva en el encuentro y dar la vuelta a un choque que parecía destinado para el binomio vizcaino. Finalmente el delantero de Leitza y el guardaespaldas de Etxeberri supieron resistir el ímpetu de sus rivales y ganar por 22-20. Una victoria que vale un pase para las semifinales.

No fue el mejor día para Bengoetxea. El leitzarra nunca elude los cara a cara en los cuadros alegres y el riesgo es su forma de vía. Buscar el último milímetro de la chapa para anotarse el tanto y atacar de forma constante. Ayer, no rehuyo a su filosofía de juego pese a no estar acertado. Los errores llegaron de forma más habitual de lo normal y fueron mayores que los tantos realizados. Sin embargo, esa cabezonería por buscar el tanto terminó siendo decisiva a la postre y no perder la fe fue clave en la remontada.

pelear hasta el final



La pareja vizcaina solo cosecha una victoria en su botín en este Masters CaixaBank. Sin embargo no es por no intentarlo. Ayer volvió a pelear hasta el final y tuvo el triunfo en la mano, pero le faltó el remate final. Elezkano y Aretxabaleta llegaron a ganar por 13-18 pero ahí Bengoetxea y Martija resurgieron para darle la vuelta al choque.

Los colorados arrancaron con fuerza y el 6-2 inicial dejó claro que iban directos a por el premio de las semifinales. Sin embargo, no pudieron mantener esa racha inicial y los azules empezaron a optimizar los errores de sus rivales para ponerse en cabeza y provocar que Bengoetxea y Martija fueran a remolque. Cuando se encendieron las alarmas, llegó la reacción final con el zaguero de Etxeberri en modo estelar y los vizcainos no fueron capaces de frenar la remontada.