Recortes inminentes en Baiko

Aviso para navegantes. O mejor dicho, destinado a los pelotaris de Baiko. Después de salir del ERTE a mediados del pasado mes de junio obligados tras el parón por el coronavirus, el director general de la empresa vizcaina no oculta que vienen malos tiempos para los que se ponen los tacos. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Joserra Garai describió un panorama un tanto desalentador para la actividad pelotazale en el ecuador del verano. El público no termina de responder y las cuentas no cuadran. "Ha disminuido el número de festivales y probablemente eso lleve a hacer un ajuste en el número de la plantilla. Habrá que ver cuántos pelotaris son necesarios, porque en estos momentos probablemente no sean necesarios todos los pelotaris que tenemos. Vamos a ir viendo cómo transcurren las próximas jornadas y a ver si somos capaces de que esto siga en pie", subrayó el responsable de Baiko, que también dejó caer que meterán la tijera en los sueldos. Unas posiciones que aún no ha trasladado a los pelotaris y que están tratando en el seno de la empresa.

Las gradas de los frontones no se están llenando al ritmo que esperaban las promotoras, algo sobre lo que puso especial énfasis Garai. "Este fin de semana ha habido algo más de público, pero la cosa está muy difícil. Nosotros calculamos que con respecto al año pasado nuestros ingresos en taquillas en el verano van a ser de un 25%. Ha habido un descenso del 75%, aproximadamente. Va a ser muy difícil poder cuadrar los números", destacó el director general de Baiko, que no escondió el recelo de los gestores de ciertas localidades a la hora de organizar festivales: "Tengo un sabor agridulce con la respuesta de algunos ayuntamientos porque no está siendo la misma. Vemos alcaldes muy animados y que quieren seguir para adelante y vemos alcaldes que, con pocos argumentos, no quieren seguir dando pelota. En ese sentido sí que estamos un poco decepcionados. Ayuntamientos a los que tradicionalmente hemos ido como Sopela, Amorebieta, Mungia, Segura o Errenteria, sin saber muy bien las razones, no han querido". Un panorama que puede poner en duda la finalización del Masters CaixaBank: "Vamos quemando etapas, semana a semana, intentando llegar al final del campeonato. A ver si somos capaces de llegar".

renovaciones en aspe Por otra parte, Aspe anunció ayer la renovación hasta 2023 de Beñat Rezusta y Julen Martija, que acababan contrato este año.