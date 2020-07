Nuevas costumbres en la vuelta de la pelota a mano

El 8 de marzo supuso un antes y un después en el Universo Pelota. La pandemia del covid-19 cambió el pie de la actualidad manista profesional y cercenó de cuajo el Campeonato de Parejas, inmerso en la segunda jornada de la liguilla de semifinales, de la que se llegaron a completar hasta las elecciones de material. El candado a la actividad se alargó hasta el 24 de junio, fecha del reinicio de la pelota a mano con el Masters CaixaBank en el frontón Astelena de Eibar. Aquel choque no pudo terminarse por culpa de la condensación producida por el calor y los productos de limpieza. La cancha se transformó en una pista de patinaje y la Liga de Empresas optó por el aplazamiento de la contienda entre Ezkurdia-Aranguren y Altuna III-Imaz, que ya tiene señalamiento: el viernes 17 de julio en el frontón Izarraitz de Azpeitia. La función comenzará a partir de las 22.15 horas.

Tras las dos jornadas disputadas y un total de siete festivales finiquitados, desde las operadoras manistas se está valorando muy positivamente la responsabilidad del público asistente. "Nos estamos encontrando todo tipo de historias, pero la gente se está portando de lujo. Está respetando todas las medidas: las mascarillas, la limpieza y la distancia. Estamos dando buena imagen", relata Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, quien reitera que "es una maravilla ver a este tipo de público en la pelota". "Muchas veces se ha destacado el señorío de nuestros espectadores y se está demostrando. En los frontones vemos a mayores, jóvenes y niños que respetan los protocolos. Hay que tener en cuenta que esta situación va a perdurar y tenemos que acostumbrarnos", detalla el mandatario beratarra. "En la sociedad hay miedo, pero tenemos que animar a la gente a acudir, porque el frontón es un lugar seguro. Se están cumpliendo las medidas", asegura, por su parte, Unai Iglesias, gerente de Baiko.

En cualquier caso, a la hora de remover el mercado en busca de festivales, las promotoras se están encontrando algunos ayuntamientos "reticentes". "Los hay que prefieren no organizar en fiestas, pero sí después, por lo que estamos a contracorriente", declara Errandonea. Es el caso, por ejemplo, de Iruñea. "Esperábamos meter algún festival más en la semana de San Fermín y no es habitual que el Labrit los acoja en otras fechas", determina Errandonea. En este sentido, la programación sufre cierta falta de antelación que en el Parejas no se da, ya que se diseña con tiempo de sobra. "Estamos yendo de semana en semana", desgranan las dos firmas. "Está siendo una labor difícil. Los consistorios no quieren mojarse en fiestas, pero cada vez estamos encontrando a más corporaciones que apuestan por el producto", afirma Unai Iglesias.

En el terreno deportivo, la empresa eibartarra explica que la idea de duetos mixtos es complicada exportarla al Campeonato de Parejas. "Es una competición nueva y como tal quisimos dar un toque diferente", declara el director comercial de Aspe, quien recita que es un torneo "interesante". Asimismo, Errandonea valora positivamente el trasvase de Irribarria a la zaga. "Me está gustando. No ha tenido demasiada suerte, pero tiene cualidades y cosas interesantísimas", finaliza. En Baiko, por contra, el desempeño de los pelotaris ha supuesto una "sorpresa" en el "buen sentido". "Están dando un nivel buenísimo, pese a haber estado confinados durante más de dos meses", desbroza Iglesias.

la actualidad

Laso y Peña II siguen en liza

Lesiones. Unai Laso y Jon Ander Peña, sustitutos de los lesionados Mikel Urrutikoetxea y Oinatz Bengoetxea en la última jornada del Masters CaixaBank, seguirán siendo de la partida este fin de semana. El delantero de Zaratamo sufrió una microrrotura fibrilar del pectoral mayor izquierdo después de la primera jornada y fue reemplazado sin suerte por el puntillero de Bizkarreta-Gerendiain. Entretanto, el campeón de Leitza ni siquiera pudo comenzar el Masters, ya que tiene una microrrotura en el isquiotibial de su muslo derecho. Laso-Irribarria jugarán el sábado en Los Arcos ante Olaizola II-Zabaleta, mientras que Peña II-Martija pugnarán con Artola-Rezusta el lunes en Tolosa.

"Aunque hay miedo en la sociedad, el frontón es un lugar seguro y hay que animar a la gente" Unai Iglesias Gerente de Baiko Pilota