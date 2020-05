A la espera de movimientos

El 8 de marzo el Universo Pelota dejó de orbitar. El frontón Bizkaia de Bilbao puso el punto final a la primera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) y todo quedó en suspenso por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus covid-19. Únicamente siguió en pie durante seis días más el remonte profesional, que finalmente tuvo que bajar la persiana. Desde entonces, aunque ETB tiene un contrato firmado con las entidades que asciende a 150 programaciones anuales, alrededor de 33 festivales de pelota a mano profesional han quedado sin emitirse. Es decir, más de un 20% de lo acordado. Y no hay buenas nuevas por el camino. Una gran mayoría de pelotaris considera que lo ideal es jugar, sea a puerta cerrada o no, mientras que Aspe y Baiko Pilota quieren echar el cerrojo a esa opción.

Joseba Urkiola, jefe de deportes de ETB y narrador en ETB Kantxa, reconoce que se está hablando entre los diferentes actores (LEP.M y ETB) "pero no mucho" . "Entre diciembre y enero firmamos un contrato con las empresas y no es el momento de pedir nada, porque tampoco se puede realizar ninguna actividad en el frontón", desgrana el periodista lei-tzarra, quien agrega que "estamos a la espera de reacciones y movimientos. Hay que tener en cuenta que las dos plantillas están de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y los manistas se encuentran con dudas, preguntando sobre qué va a suceder en el futuro". "Ofrecemos flexibilidad total a las empresas para programar los partidos", añade Urkiola. Respecto a esa cuestión, desde la entidad se abunda en que se dejaría libertad a Baiko y Aspe para encajar encuentros según sus necesidades, sean de campeonato o no.

Desde las promotoras manistas, con todo, el caballo de batalla sigue siendo el taquillaje. En plena desescalada, algunas actividades culturales cuentan con la posibilidad de apertura al 30%. Tales cifras significarían un golpe importante en el plexo solar de la economía de las empresas, según explican desde la LEP.M. "Tenemos claro que nosotros también perdemos si se celebran los partidos sin público, tal y como se puede ver actualmente en la Bundesliga. Sin embargo, somos conscientes de que la pelota es importante. Estos meses se está emitiendo un programa vintage y tenemos previsto ofrecer especiales sobre Aimar Olaizola y Abel Barriola las próximas semanas. Funcionan, sí; pero hasta cierto punto, y hay un contrato de por medio", desgrana el jefe de deportes de ETB. De hecho, durante las tardes de los domingos, la cadena ofrece un especial en el que participan Xabier Euzkitze, Mikel Idoate y Abel Barriola, ETB Kantxa Solasean, cuya último día de emisión será el 21 de junio.

Así las cosas, Urkiola desbroza que la mejor opción podría ser "regresar en julio". "Desde luego, sería lo ideal", opina el leitzarra. "En cien días han sucedido muchas cosas para la pelota y para otros deportes. Pese a que en algunos ámbitos se están modificando contratos, se va a intentar respetar de forma íntegra el que une a ETB con la LEP.M", certifica el leitzarra.

OTRAS OPCIONES. En cualquier caso, la operadora televisiva comenzó a mover ficha con la empresa remontista Oriamendi2010 hace unas semanas, construyendo un campeonato que se iniciará el 20 o el 27 de junio y que ocupará los sábados hasta mitad de julio. La modalidad, cuya principal actividad se desarrolla en Galarreta, fue la última en parar y será la primera en abrir.

Asimismo, ETB ya tiene cerrado el regreso del Laboral Kutxa Emakume Master Cup por parejas, del cual únicamente restaban las semifinales de pelota goxua (Arrieta-Jaka contra N. Galeano-L. Galeano y Etxebeste-Etxaniz contra Agirre-M. Ruiz de Larramendi) y las finales (las vizcainas Olatz Arrizabalaga y Gentzane Aldai pelearán por el cetro de pelota mixta ante Miren Larrarte y Olatz Ruiz de Larramendi). La primera función podría jugarse el viernes 26 de junio y la entrega de txapelas, entretanto, en caso de no haber mano profesional masculina, quedaría programada el domingo 28 por la tarde, tomando el hueco de la LEP.M.

La actualidad

El torneo de mungia se suspende

Malas noticias. La edición 66 del Torneo de Mungia de pelota a mano aficionada quedará desierta. No habrá campeones. El club Danak Bat anunció ayer la decisión de suspender el añejo campeonato ante la imposibilidad de completar antes del inicio de la nueva campaña los diez festivales que restan para la conclusión. Las hostilidades comenzaron en enero y ante la pandemia del coronavirus covid-19 tuvieron que echar el freno en marzo. "Aún no sabemos cuándo podremos volver a disputar los partidos con público, parte esencial, y, en caso de hacerlo, en qué condiciones podríamos disputar lo que nos falta de torneo", recitan los mungiarras.