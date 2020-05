Endika Barrenetxea abre los entrenamientos individuales de remonte

EL olor", repite Endika Barrenetxea (Hernani, 1990). El campeón individual de remonte profesional regresó al frontón Galarreta de Hernani el martes, cuando las instituciones dieron el visto bueno a Oriamendi2010 para que sus profesionales pudieran volver a la actividad: primero, de forma individual; después, la intención es organizar ensayos grupales. "El aroma del frontón es algo que se recuerda. Es como el que se tiene de la casa en la que vives de pequeño. Para mí, Galarreta es como San Mamés para un bilbaino o Anoeta para un donostiarra", declara el zaguero guipuzcoano, quien se encontró navegando en un océano de sensaciones nuevas en un escenario conocido. "Sentí que me reencontraba con un viejo amigo. Llevo quince años en el remonte y no recuerdo haber pasado dos meses sin coger la cesta. Sí que he vivido lesiones y problemas físicos que me han tenido parado –tiene la enfermedad de Crohn–, pero venía y daba algunos pelotazos", sostiene Barrenetxea IV. "Noté la presión de volver y escuchar el ruido de la pelota y cómo desliza por la cesta. Me sorprendieron de nuevo las dimensiones de la cancha", desgrana el hernaniarra.



El campeón se limpia con gel hidroalcohólico al entrar al frontón. Ruben Plaza

En su primera sesión, la pelota le pasaba por encima. "Al haber perdido la costumbre, me pareció un material vivo. Estuvo el gerente de la empresa también y me dijo que era una pelota de la que me quejaba antes porque andaba poco", revela entre risas el campeón. Y es que el remonte es una modalidad en la que el contacto con el frontón es esencial para el devenir del juego. "Mi sensación es que, cuando se manejan velocidades tan altas como en la pala, la cesta o el remonte, la constancia y la regularidad es clave. Se necesita el tacto con la cancha", recita Barrenetxea IV. En el plano personal, el hernaniarra ha perdido en dos meses cuatro kilogramos de masa muscular que recuperará "metiendo horas". "Después del torneo de parejas de ETB vendría el Individual, así que tendré tiempo para ponerme en forma. De hecho, ya he diseñado un plan específico", admite.

Por otro lado, la promotora Oriamendi2010 hizo público la semana pasada el acuerdo con la operadora televisiva para iniciar una competición televisada todos los sábados desde el 20 o el 27 de junio. "La empresa ha demostrado su capacidad de gestión y ha estado rápida en las oportunidades. Fuimos la última modalidad en cerrar y la primera en abrir. Además, con mejores condiciones. Para los remontistas es una motivación y nos cambia la perspectiva", espeta Endika, quien agrega que "el coronavirus covid-19 te da dos opciones: o te acobardas o rompes con lo establecido y lo aprovechas". En ese caso, desde la empresa tienen la intención de hacer ciertos "cambios". Entre ellos, establecer tiempo de descanso entre campeonatos, con la meta de generar demanda.

Un nuevo proyecto Por otro lado, Grupo Noticias anunció esta misma semana que existe un nuevo proyecto de empresa de remonte profesional en Nafarroa, cuyo principal objetivo es adaptar la especialidad al frontón corto. La iniciativa de José Miguel Leache, con otros tres empresarios más, mantuvo ya reuniones con los profesionales, actualmente en proceso de renovar sus contratos con Oriamendi2010. "A día de hoy, la sensación es que hay una empresa y un proyecto, pero los pelotaris queremos seguridad. Algunos, entre los que me encuentro, firmaremos con Oriamendi", confirma el hernaniarra, quien especifica que "se trata de una plan atractivo, ya que adaptar la modalidad al frontón corto es una buena idea y se le puede sacar provecho. Además, que haya una segunda empresa sería algo positivo, ya que se abarca más en el espectro pelotazale".