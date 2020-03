La conquista de Ezkurdia

Ezkurdia-Martija22

Jaka-Zabaleta16

Duración: 75:36 minutos de juego.

Saques: 2 de Ezkurdia (tantos 12 y 13).

Pelotazos: 685 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 13 de Ezkurdia, 1 de Martija, 9 de Jaka y 1 de Zabaleta.

Errores: 3 de Ezkurdia, 3 de Martija, 4 de Jaka y 2 de Zabaleta.

Marcador: 0-1, 0-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 6-4, 6-5, 8-5, 8-8, 13-8, 13-9, 14-9, 14-10, 15-10, 15-13, 16-13, 16-14, 16-15, 17-15, 17-16 y 22-16.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Labrit de Iruñea. Lleno. En el primer partido, Agirre-Eskiroz ganaron a Zabala-Ruiz (22-5).

Bilbao – Joseba Ezkurdia y Julen Martija golpean primero en la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Los de Sakana cosecharon ayer una victoria de mucho mérito ante Erik Jaka y José Javier Zabaleta, intratables en la fase de cuartos de final, dando una lección de supervivencia en el frontón Labrit de Iruñea. Desde la defensa, desde el cemento, los de Sakana pusieron los pilares del triunfo. Ezkurdia, un pelotari maduro con la agresividad de un pitbull rabioso, desmadejó el resultado con un envite de galones, demostrando que es uno de los números 1 de la actualidad. El de Arbizu se internó en la jaula de las fieras a machetazos, con la certeza de que el trabajo da la libertad y de que, entretanto, el oficio alumbra retazos de inspiración. Ezkurdia pleiteó en la virtud del que golpea primero. Peso pesado en La Bombonera. Argumentos de sobra. Joseba limpió el trabajo a un excelente Julen Martija durante todo el partido y se manejó a dentelladas para mantener el ritmo. Hombre orquesta. Rock en el Labrit. Batuta privilegiada. Más bisturí que batuta. Más afilado que afinado. Manos de estibador, alma de estibador, puntería de velocista, defensa de primer espada. Asimismo, el zaguero de Etxeberri, bailando con la más fea, sacó a relucir una derecha lujosa. Ejecución perfecta colorada. Ejecución sumaria de la primera oportunidad de los principales favoritos a alcanzar la final. Ya no hay margen de error para Jaka-Zabaleta.

El compromiso, duro y espinoso, de digestión lenta por los quilates del juego, adornado por la capacidad laboral de los cuatro protagonistas, en especial de Joseba, el manista que soportó más carga (186 pelotazos), sorprendió a los favoritos, que naufragaron en los primeros compases. No pudieron poner el ritmo. Si el de Etxarren, un pelotari de talla gigantesca, el mejor del Parejas hasta el momento, se ahoga, la empresa se complica, el cielo se oscurece un poco, los huecos se reducen y la vida cambia. Todo es un poco más gris, más sucio, más laborioso. Ezkurdia y Martija se plantearon el encuentro como un viacrucis particular. El plan: soportar la carga en el camino al Gógota y resucitar a la menor oportunidad, a ser posible, antes del tercer día. El delantero volvió apócrifa la crónica escrita de antemano. Se salió del guion. ¡Aquí estoy yo! El leviatán de Arbizu saboteó otro homenaje a la pegada de Zabaleta, Jaka no resolvió y Martija creció hasta límites insospechados. De hecho, Julen asomó con una diestra fresca, arrimó pelota para arrancar las uñas de su homólogo y bruñó unas piernas de maratoniano. Kipchoge en el Labrit.

Maniatados los azules, el partido se fue desnortando hacia el lado de los navarros, estupendos. Ezkurdia y Martija estuvieron 8-5. A Erik le costó revolverse. No tuvo oportunidades. No gozó. Sin embargo, rompió la dinámica con una volea al txoko que incidió en el costado de Ezkurdia. El tanto fue azul y de las entrañas de Jaka se cosió la última igualada de la contienda (8-8).

Un error del lizartzarra, no obstante, cambió el signo. Y Ezkurdia volvió a asumir el mando. Imperial. En un trabajo perfecto en defensa, conquistó el Labrit en el 11-8, que terminó marrando Zabaleta con un derechazo arriba con todo el frontón para él. Joseba levantó dos pelotas inmensas. Y los azules no lograron despegar hasta el 15-11. Apenas los mordiscos de Jaka dieron algo de pimienta a un envite maravilloso. Se pusieron 16-15 y 17-16, pero un voleón de Ezkurdia y un mal momento del delantero guipuzcoano rompieron el choque en el tramo final.