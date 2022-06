Nuevo capítulo para Zierbena, pero la misma esencia

la temporada de Zierbena está marcada por el cambio. Es un nuevo capítulo en su historia. El estreno de otro ciclo. El curso pasado Juan Zunzunegui dijo adiós al equipo tras muchos años como entrenador, llevando a los galipos desde la tercera tanda a ser uno de los candidatos a cualquier bandera que se disputara. Le dio el impulso necesario al club y lo dejó estabilizado en lo más alto. Sin embargo, toda historia tiene su final y decidió dejar el equipo por motivos personales. En su lugar llegó Jon Elortegi con un objetivo claro: dar continuidad al buen trabajo realizado. Aunque este adiós no fue una ruptura total con el anterior proyecto, ni mucho menos, la mayoría de los remeros continúan en el equipo y las pocas bajas que se han dado, se han sustituido con incorporaciones de alto nivel. Así, con un nuevo entrenador pero con la esencia de los anteriores años exitosos, Zierbena aspira a dar ese último paso que se le ha resistido y asaltar de una vez por todas la cima del remo.

Llegar a un equipo que viene de una época de éxitos nunca es sencillo. Los cambios generan incertidumbre si lo anterior había funcionado y Elortegi es consciente del importante reto que tiene por delante: "Por supuesto que no es fácil porque Zunzu ha hecho un grandísimo trabajo y aquí ha dejado el listón alto. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión y la gente me ha acogido muy bien. Espero responder en verano, dar ese nivel que el club necesita y pelear por todo". El técnico de Barrika se monta en un bote en el que las cosas funcionaron muy bien en los últimos años, pero eso no le impide dar su toque personal en busca de dar otro paso más. "Hemos entrado nuevos, la preparación física también es nueva y el cambio ha sido grande. En invierno hemos trabajado mucho, muy diferente a lo que se hacía aquí. Ni mejor ni peor, diferente. Creo que la gente lo ha cogido con muchas ganas", comenta. El trabajo ilusiona al entrenador vizcaino y a sus remeros, pero será a partir del 3 de julio cuando se vea el fruto real en el arranque de la competición.

La llegada del técnico de Elortegi y los cambios introducidos no alteran para nada la filosofía del club. Zierbena quiere estar en lo más alto y que su nombre suene con fuerza en verano. "Queremos estar en esa última tanda, como primer objetivo, y una vez ahí disputar todo lo que podamos. La intención es dar continuidad al trabajo que se ha hecho estos años y estar peleando en esa tanda de honor, que va a estar muy muy cara", afirma Txapas. La primera prueba del potencial de la embarcación galipa se pudo observar en el Campeonato de Bizkaia disputado la semana pasada. Zierbena fue capaz de pelear de tú a tú durante tres largos a Urdaibai, yendo incluso por delante superado el ecuador de la regata. Solo el último buen largo en popare de los bermeotarras le obligaron a conformarse con la plata.

Una de las razones de que Zierbena siga estando a un alto nivel es su tripulación. La marcha de Zunzunegui no ha provocado una desbandada y la mayoría del bloque se mantiene, además al estar una temporada más, el número de remeros propios es alto, algo fundamental para la Eusko Label Liga. La cuadrilla galipa solo ha tenido cinco bajas, contando a su anterior entrenador, y en su lugar han llegado Urdax Antepara, David Durán, Ibon Maiz, Fernando Ruiz y Leandro Salvagno, estos dos últimos que ya habían estado con anterioridad en el club. "La plantilla es prácticamente muy parecida a la del año anterior. Es muy fuerte, quizás un poco pesada, pero la verdad es que equipo no falta. A ver si conseguimos juntarnos, que el bote corra y, si las cosas salen bien, disfrutar del verano", analiza Elortegi, que también contará con varios remeros de la casa salidos de la buena cantera galipa: "Son chavales que vienen de ser campeones de España en cadetes y en juveniles. Es gente muy ligerita y estando dentro se ve que se trabaja muy bien la cantera. Hay un montón de chavales y el año que viene suben unos cuantos también. Esperemos que sigan reforzando el equipo".

Otra de las fortalezas de Zierbena está en la gestión del club. El propio Elortegi reconoce que el trabajo que hace la directiva es una de las razones por la que muchos remeros deciden remar en esta embarcación, varios de ellos regresando en segundas etapas: "Zierbena tiene una infraestructura, una directiva, un saber estar y un gran trabajo por encima. Está todo medido y controlado y es un lujo contar con un presidente así. Tienen esta continuidad porque están haciendo las cosas bien". Aunque ahora al club galipo ya solo le queda dar ese último paso tras muchos años quedándose cerca de lo más alto. Es la sensación que se respira en todos sus estamentos: "La gente tiene muchas ganas y está con ambición de dar ese saltito. Tenemos mucho trabajo hecho, pero también queda mucho trabajo por hacer. No creo que estemos lejos de la parte alta de la tabla". l

plantilla

Entrenador

Jon Elortegi 1ª temporada

Patrones

Borja Gómez Propio

Aitor Lazcano Canterano

Remeros

Urdax AnteparaNo propio

Jaime de Haz Propio

David Durán No propio

Jon Elortegi No propio

Raúl García Propio

Alberto González Propio

Adrián González No propio

Marcos González Canterano

Iñigo Ibáñez Canterano

Aitor López Canterano

Ibon Maiz No propio

Sergio Montenegro Propio

Francisco Montes Propio

Ismael Montes No propio

Carlos Palazuelos No propio

Fernando Ruiz No propio

Leandro Salvagno No propio

Efrén Sánchez No propio

Iñaki Urquijo Canterano

Alberto Vidal Propio

El objetivo de la cuadrilla 'galipa' es mantener el nivel y convertirse en un fijo de la tanda de honor de la Eusko Label Liga