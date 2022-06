Jon Rahm gana al campo el primer día

Jon Rahm inició la defensa de su título en el US Open con una ronda de uno bajo en el difícil campo de Brookline. El golfista de Barrika fue de más a menos en el turno matinal y se marchó a la casa club metido entre los diez mejores, aunque con la mitad de los 156 participantes aún por acabar sus vueltas, y con algunas cuestiones a revisar en cuanto a su juego ayer jueves. El abierto nacional estadounidense no suele hacer concesiones ni dar demasiadas oportunidades, por eso la tarjeta de Rahm le permite mirar a lo que queda por delante con cierto optimismo. Además, el excelente putt que metió en el 18 para acabar con birdie le dejó con un buen sabor de boca tras una jornada muy trabajada.

En el hoyo 3, cometió su primer bogey porque la bola le hizo corbata, pero corrigió ese desafortunado inicio con tres birdies entre el 5 y el 8 que le permitieron llegar al coliderato. Sin embargo, a partir de ahí llegaron algunos desajustes en algunos golpes de no imposible factura y no pudo consolidar ese buen arranque. Los hierros no terminaban de fabricar ventajosas opciones de birdie y algunos buenos putts se resistieron a entrar en un tramo que acabó en el 15 con otro doloroso bogey porque tras el primer golpe Rahm tenía la bola en el centro de la calle.

En el 16 un notable putt largo se quedó a dos dedos de ser un birdie, en el 17 tuvo suerte ya que su golpe de salida esquivó por poco el fuera de límites, pero luego su segundo golpe casi toca la bandera y el putt de birdie rozó el hoyo. Jon Rahm estaba un poco frustrado, aunque ese birdie en el 18 al embocar desde seis metros tras mandar su bola de salida a la zona de carpas –dijo después que creía que un par de chicos se hicieron con ella y escaparon– y dropar sin penalidad le permitió ganar al campo, algo que no es sencillo en el US Open. El margen de mejora, sobre todo en el juego corto, está ahí por lo que cabe hablar de un buen comienzo del defensor del US Open, dadas las circunstancias que se dieron en el recorrido de Massachussets.

Para hoy viernes anuncian la posibilidad de lluvia y Jon Rahm saldrá en el turno de la tarde, a las 19.03 horas de Euskadi, con la ventaja que eso supone a la hora de manejar la línea de corte y los marcadores ajenos. Para empezar, Rory McIlroy confirmó su candidatura y era uno de los colíderes con tres bajo par cuando el turno de la mañana había concluido.